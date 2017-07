Traballadores de Ferroatlántica comezan a súa marcha para protestar contra a segregación das centrais

Máis de 70 traballadores das fábricas de ferroaleación e das centrais hidroeléctricas de Ferroatlántica na Costa da Morte iniciaron este mércores desde Cee unha marcha para reclamar á Xunta que non autorice a segregación.

Protesta dos traballadores de Ferroatlántica | Fonte: Europa Press

O portavoz do comité de empresa, Alfonso Mouzo, explicou que esta é a primeira etapa dun camiño que culminará o sábado en Santiago cunha manifestación. Os traballadores están acompañados polo alcalde de Dumbría, o socialista José Manuel Pequeño, e pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.

A ruta, que culminará na Picota (Mazaricos) tras percorrer uns 22 quilómetros, está encabezada por unha pancarta co texto 'As nosas centrais non se venden'. Mentres se agarda a decisión do Goberno galego, os traballadores claman 'Polo futuro da comarca'.

Xa o xoves, a marcha continuará outros aproximadamente 25 quilómetros para chegar a Negreira, municipio desde o cal se retomará o camiño o venres ata Bertamiráns. A decena de quilómetros ata a capital galega concluirase o propio sábado, día de folga nas plantas e as centrais.

"SOLIDARIEDADE"

Tras un chamamento á "solidariedade" cos traballadores de Ferroatlántica para que a manifestación do sábado sexa multitudinaria, a dirixente do Bloque, Ana Pontón, esixiu ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aclare "de que lado está".

"Ao lado do empresario imputado por corrupción por suposta financiamento ilegal do PP ou ao lado do emprego?", preguntou a través dun comunicado emitido durante a marcha, antes de subliñar que están en xogo case 400 postos de traballo na Costa da Morte.

"Se cede á chantaxe de Villar Mir estará finiquitando centos de postos de traballo e permitindo que un empresario que está forrado de pasta siga facendo caixa cun ben público", sentenciou a dirixente nacionalista.