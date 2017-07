Nova xornada de folga de autobuses en Galicia con “paros absolutos”

Sexta xornada de folga do sector do transporte de viaxeiros e novo éxito, con "paros absolutos" nas distintas áreas e reunións que, entre hoxe e mañá, tratarán de "desbloquear a situación".

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

Segundo apuntaron os sindicatos do sector, o paro volveu, unha xornada máis, a ser "masivo" e en moitas áreas rexistráronse "paros absolutos", confirmaron desde CC.OO.. Os autobuses con rodas deshinchadas e as afectacións a viaxeiros foron as incidencias máis destacadas.

Xunta e sindicatos manteñen este mércores un novo encontro tras os bos resultados da reunión do luns, no que se pechou un acordo sobre a subrogación do emprego coa Administración galega para o novo plan que esta prevé implantar desde agosto. A cláusula de subrogación, explicou a Xunta, "dá plenas garantías" aos traballadores de autobuses.

Pola súa banda, os representantes dos traballadores e os dos empresarios acordaron crear unha mesa de traballo que sentará por primeira vez o xoves para tratar de desbloquear a negociación dos convenios colectivos. A pesar dos avances en ambas as frontes, a convocatoria de folga mantense e a patronal reclamou á Xunta máis implicación para "desbloquear" a situación.

De feito, sobre o conflito planea a decisión de estender os paros de maneira indefinida, todos os días da semana, desde o vindeiro xoves 13, como acordaron este martes os traballadores en asembleas nas principais estacións da comunidade.

CONFLITO

O conflito se retrotrae a marzo de 2016, cando o Tribunal Supremo anulou a prórroga das concesións de autobuses de liña regular que o Goberno galego impulsou en 2009.

Agora que debe volver adxudicar a maior parte das concesións, a Administración autonómica pretende tamén reestruturar boa parte das liñas, cunha integración do transporte escolar no regular en zonas do rural onde o servizo é deficitario.

Este é o punto que motivou os principais receos por parte do sector, que temía unha perda de postos de traballo e do negocio cos plans da Xunta.