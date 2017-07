O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirmouse este mércores en que a resolución sobre a solicitude de Ferroatlántica de segregar a actividade atenderá, "fóra de calquera tipo de presión", ao "marco legal" existente así como ás "garantías" relativas a manter os postos de traballo e a actividade.

"A resolución da Xunta farase respectando o marco legal. Aquí hai un marco legal do que non podemos saír e unhas garantías que hai que establecer de acordo co mantemento da actividade e dos postos de traballo", defendeu Rueda, en declaracións aos medios, nun acto no que participou en Santiago.

"A resolución da Xunta irá nese sentido e fóra de calquera tipo de presión, veña de quen veña", advertiu Rueda.

"PRÓXIMA A EMITIRSE"

Preguntado por unha data, explicou que este non é un asunto sinxelo "de estudar" e engadiu que a Xunta o fai con detalle para que cumpra "os requisitos" que mencionara previamente.

"Está próxima a emitirse, é o que podo dicir", resolveu, nunha xornada na que decenas de traballadores da Costa da Morte participaron nunha marcha para reclamar ao Goberno que dirixe Alberto Núñez Feijóo que non autorice a segregación.