Linguas, educación dixital e formación 'STEM', entre as liñas mestras do plan de formación de profesorado

A planificación anual da formación de profesorado da Xunta abarcará diferentes eixos estratéxicos para o próximo curso, como a impartición e formación en linguas, a educación dixital e recursos TIC, iniciativas STEM ou a internacionalización dos centros educativos.

Presentación do plan anual de formación de profesorado | Fonte: Europa Press

Acompañado de diversos cargos do seu departamento, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, presentou este mércores as liñas mestras deste documento, ademais de facer balance da planificación do pasado exercicio cuxos resultados superaron "as expectativas".

Esta nova planificación recupera os plans de formación permanente nos centros, que cultivaron "unha boa acollida" e unha resposta "positiva" por parte do profesorado das localidades que contan con esta ferramenta.

O obxectivo é que esta iniciativa se estenda á totalidade dos centros no ano 2021. Rodríguez destacou, respecto diso, o paso das 68 iniciais no período 2012-2013 ata os 380 actuais, que representan o 40 por cento da rede.

Tamén se continuará profundando na atención á diversidade e a promoción da inclusión, mediante a colaboración con entidades e asociacións especializadas, ademais dunha guía de acompañamento

Con este fin, implantarase un módulo obrigatorio de acompañamento sobre igualdade, convivencia e inclusión, para facilitar "unha formación básica" ao profesorado nesta materia, ademais de traballar no desenvolvemento das chamadas 'escolas de nais e pais'.

Esta iniciativa busca incentivar a participación das familias e, en particular, os proxenitores no proceso educativo e na formación dos seus fillos.

A "internacionalización" dos centros, doutra banda, representa outro dos eixos principais desta "folla de ruta", que se pretende impulsar a través do programa 'Erasmus +'.

Dentro destas liñas mestras, implantaranse diversos plans específicos para dar resposta aos novos retos e estratexias do panorama educativo, para funcións directivas dos centros, para promover á certificación do profesorado, en linguas estranxeiras, en materia dixital e de formación en competencias STEM, vinculadas a materias relacionadas coa programación, a robótica ou a identidade dixital.

BALANCE DO CURSO PASADO

Rodríguez valorou a importancia da formación continua dos docentes, que conta cun corpo de preto dun centenar de profesionais e sete CFR e cuxa actividade repercute na transmisión das "melloras educativas cara ao alumnado", o que supón "unha importante responsabilidade".

Neste sentido, valorou os pasos dados ata agora e os resultados da planificación do curso pasado, con máis de 2.800 actividades formativas, 67.000 horas de formación e a participación de case o 40 por cento dos centros e de máis de 20.400 profesores.