O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, quixo trasladar unha "mensaxe de tranquilidade" aos veciños das localidades afectadas pola reorganización da rede de centros educativos, como Outes, As Pontes, Ribadavia e O Porriño.

Neste sentido, reiterou que "o único que suporá, de facto, é o traslado de alumnos de secundaria cara a institutos" situados "practicamente á beira", polo que se manterán os servizos educativos e mesmo "se van a incrementar".

Así o sinalou a preguntas dos medios sobre a reorganización de centros para o próximo curso, publicada este martes no Diario Oficial de Galicia e que suscitou diversas críticas entre os veciños e familias afectadas nas últimas semanas.

Rodríguez asegurou que tanto os institutos como os colexios de primaria e infantil está "a traballar cos servizos de inspección e os técnicos" co fin de aclarar todas as dúbidas sobre os cambios aplicados, ademais de propostas de mellora e sobre as necesidades dos centros.

O obxectivo desta medida, insistiu, é escolarizar aos mozos con outros alumnos da súa etapa, trasladando a aqueles estudantes de secundaria dos CPI (centros públicos integrados) ata o IES próximos na mesma localidade, pero "sempre dentro da ratio permitida" e buscando a "mellor repercusión" para a comunidade educativa.

Tamén foi preguntado polas 'reválidas' de primaria, na xornada en que transcendeu que a Comunidade de Madrid incluirá a nota das probas de diagnóstico de 6º nos expedientes dos alumnos.

Neste sentido, coa excepción da ABAU (que se utiliza para calcular a media para o acceso á a universidade), o titular de Educación lembrou que "nunca se incluíron" estas notas nas fichas de cada escolar, senón que a información obtida nestas probas utilizouse para expor proxectos de mellora a través dos contratos programa.