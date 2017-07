O PIB galego crecerá un 2,7% en 2017 fronte ao 3% nacional, segundo Ceprede

A previsión de crecemento do PIB en Galicia sitúase no 2,7 por cento para 2017, fronte ao 3 por cento estimado no ámbito nacional, segundo os datos do Centro de Predición Económica (Ceprede).

Por comunidades, por encima da media nacional do tres por cento sitúanse as comunidades de Madrid (3,5%), Castela-A Mancha (3,3%), Canarias (3,2%), Cataluña (3,2%) e Comunidade Valenciana (3,1%). Pola súa banda, Baleares, cun avance previsto do 3% crecerá igual que a media nacional.

Por baixo desta media sitúanse no rango do 2,6 por cento ao 2,8 por cento, as comunidades de Asturias, País Vasco e Navarra (2,8%) e Galicia (2,7%), seguidas de Aragón, Andalucía, Ceuta e Melilla (2,6%).

De acordo a estas estimacións, o PIB rexional Castela e León crecerá un 2,5 por cento en 2017, mentres que se elevará ao 2,3 por cento na Rexión de Murcia.

Por baixo do 2,3 por cento situaranse Estremadura e Cantabria (ambas as 2,2%), así como a Rioxa, que avanzará un 2,1 por cento, sendo a comunidade menos dinámica en 2017.

Para obter as súas predicións, Ceprede tivo en conta 15 indicadores da actividade económica, como os afiliados á Seguridade Social, o IPI, o consumo de combustibles, as matriculacións, o comercio exterior ou as pernoctacións, ao considerar a base de datos oficial do INE para a contabilidade rexional (CRE).