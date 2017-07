Montoro convoca de novo aos CC.AA. para facerlles outra proposta de déficit para 2018-2020, tras o rexeitamento do PSOE

O ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convocou por sorpresa ás comunidades autónomas este venres a outra reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) para presentar outra proposta de obxectivos de déficit e débeda para o trienio 2018-2020, senda que xa foi aprobada a semana pasada en leste mesmo órgano co voto en contra de todas as autonomías do PSOE, de Cantabria e de Cataluña.

Descoñécese se vai expor ás comunidades unha ampliación do obxectivo do 0,3% para 2018 e do cero para 2020, pero cabe a posibilidade de que o Goberno expoña unha chiscadela aos executivos rexionais para atraer o apoio socialista ao teito de gasto, o tope que poden gastar as administracións públicas.

O Executivo aprobouno o luns en Consello de Ministros e ten que lograr o respaldo do Congreso. Conta de momento co voto en contra do PSOE, mentres que o apoio de Ciudadanos está condicionado a unha rebaixa do IRPF.

As autonomías rexeitaron maioritariamente a senda 2018-2020 no CPFF do pasado 29 de xuño. Algunhas acusaron a Montoro de non dar máis marxe ás autonomías mentres "coquetea" cunha baixada de impostos, en referencia á negociación con Cidadanos.

Votaron en contra da senda 2018-2020 Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castela-A Mancha, Estremadura e Valencia, ademais de Cantabria e Cataluña, fronte á abstención de Canarias e o voto a favor das rexións nas que goberna o PP, Castela e León, Comunidade de Madrid, Galicia, A Rioxa e Murcia.