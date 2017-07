Case 500 expedicionarios da 'Ruta Quetzal' homenaxearán ao seu impulsor en Santiago do 12 ao 15 de Outubro

Santiago de Compostela acollerá unha homenaxe a Miguel de la Quadra-Salcedo, impulsor do programa de estudos e aventura 'Ruta Quetzal'. Terá lugar do 12 ao 15 de outubro e nel espérase a participación duns 500 expedicionarios, participantes nalgún das viaxes levadas a cabo no marco desta iniciativa.

Miguel da Quadra-Salcedo | Fonte: Europa Press

Diso deu conta a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o responsable do programa, Íñigo de la Quadra-Salcedo; no marco da firma dun convenio de colaboración durante a mañá deste mércores.

Turismo participará así no sétimo encontro de ruteros, que nesta ocasión elixe Galicia como escenario para homenaxear ao impulsor. "Miguel era bo coñecedor e divulgador dos enclaves máis significativos da comunidade galega", explicou Castro.

Así mesmo, Íñigo de la Quadra-Salcedo apuntou que "foron moitos os participantes que pediron que o encontro se realizase en Galicia".

Grazas a este convenio "poderán coñecer a historia e os atractivos que ten a comunidade", así como "percorrer algunhas das zonas máis significativas", apostilou a directora de Turismo; á vez que indicou que espera que "poidan regresar ás súas casas fascinados polo interese histórico, cultural e natural que Galicia atesoura".

Ademais, no marco desta visita de catro días na que os participantes realizarán un tramo do Camiño de Santiago, levará a cabo un acto simbólico que "lembrará a figura de Miguel de la Quadra-Salcedo".

"IMPULSAR GALICIA"

Este tipo de iniciativas, apuntou Castro, ademais de sumarse "á homenaxe dunha das figuras máis destacadas do intercambio cultural das últimas décadas", contribúen a potenciar a imaxe de Galicia como destino turístico internacional. O que fai que "continúe batendo marcas" na cifra de viaxeiros.

Neste sentido, a directora de Turismo explicou que no cinco primeiros meses do ano, a comunidade recibiu 1,4 millóns de turistas, a cifra máis alta xamais recollida en Galicia.

A RUTA QUETZAL

O programa 'Ruta Quetzal', desde o seu nacemento en 1979, levou por Europa, América e outros países relacionados coa historia de España, a uns 10.000 mozos de 60 países do mundo.

"Sempre seguindo as pegadas de personaxes cruciais na historia da comunidade iberoamericana", deuse "especial importancia" ás culturas precolombinas e ás épocas da independencia dos países iberoamericanos, apuntan os responsables da Ruta.