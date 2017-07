Dani de la Torre comeza a rodaxe de 'La sombra de la ley', protagonizado por Luís Tosar

O director Dani de la Torre comeza este mes a rodaxe da súa segunda longametraxe, 'La sombra de la ley' no que volverá contar como protagonista co actor Luís Tosar para contar unha historia inspirada en feitos históricos.

Este filme, que conta con guión de Patxi Amezcua ('Sétimo'), pretende ser un reflexo da sociedade española de principios do século XX, representando a través das súas tramas e personaxes a vida e os conflitos da época.

A película desenvólvese no ano 1921, momento no que España vive un momento axitado e caótico, con violentos enfrontamentos rueiros entre matóns e anarquistas, e un "gansterismo" e "negocios ilegais" instalados na sociedade.

Aníbal Uriarte é un policía enviado a Barcelona para colaborar coa comisaría local de policía na detención dos culpables do roubo a un tren militar, onde entrará en contacto non só cos baixos fondos da sociedade barcelonesa, senón tamén co mundo anarquista máis radical, disposto a todo para conseguir os seus obxectivos.

TRAXECTORIA

Dani da Torre, que debutou co filme 'El desconocido', sinalou que sempre sentiu "fascinación polas películas de gánsters, polos alegres anos vinte, a Lei Seca, as súas loitas de poder, de corrupción e morte".

O arranque do século XX foi unha época convulsa, chea de loitas sociais, sindicais e territoriais. De fondo, o jazz invadía os clubs da cidade e as saias recortábanse por encima do nocello: a discreción e o recato empezaban a pasar á historia", indicou.

A rodaxe desta película, que se desenvolverá durante oito semanas, comezará o 12 de xullo en Barcelona e a partir do 23 de xullo, o equipo trasladarase a Galicia para rodar en localizacións de Pontevedra, Lugo, Monforte de Lemos, A Coruña e Santiago de Compostela, escenarios onde transcorrerá gran parte da acción.

A filmación, que levará a cabo en máis de 80 decorados naturais exteriores e interiores, conta coa colaboración dos Concellos de Pontevedra, Lugo e Monforte de Lemos. A Fundación Jorge Jove, a Fundación dos Ferrocarrís de Galicia e o Círculo das Artes de Lugo son algunhas das entidades que tamén colaboran coa película.

'La sombra de la ley' é unha produción de Vaca Films, Atresmedia Cinema e La Ley de Plomo A.I.E., en coprodución con FD Production (Francia), coa participación de Atresmedia, Movistar+, Canle Plus (Francia), Televisión de Galicia e Televisión de Catalunya, co apoio de ICEC e Programa Media.