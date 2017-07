A Executiva Federal do PSOE de Pedro Sánchez defendeu este mércores que todo socialista debe sumarse ás homenaxes á figura do edil do PP Miguel Angel Blanco, asasinado por ETA en 1997 apenas 48 horas despois de ser secuestrado.

O secretario de Política Institucional e Administracións Públicas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, asegurou que a dirección federal do partido "está nunha posición clarísima de rememorar e ter na memoria a Miguel Angel Blanco".

Xunto a Gómez de Celis compareceu o alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, que foi máis alá e opinou a título persoal, segundo precisou, que non sumarse a homenaxes a Miguel Ángel Blanco é "rexeitable e detestable".

"Hoxe seguimos rememorando, estrañando e en todas as homenaxes que teñamos que facer os socialistas deberiamos estar a favor" porque ese momento marcou "o principio do final de ETA", engadiu en rolda de prensa en Ferraz Gómez de Celis, aínda que afirmou descoñecer que os grupos socialistas nalgúns concellos de Cádiz e Biscaia non apoiasen iniciativas deste tipo.

O asasinato de Miguel Angel Blanco provocou unha mobilización da sociedade española e unha unidade dos demócratas en contra da banda nunca vista antes, que deu orixe ao chamado 'espírito de Ermua', con miles de cidadáns, tamén no País Vasco, botándose á rúa coas mans pintadas de branco para pedirlle aos terroristas que liberasen ao mozo político.