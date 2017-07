O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias(FEMP) e alcalde de Vigo, o socialista Abel Caballero, advertiu de que cooperar cun referendo "manifestamente ilegal" como o que se organiza en Cataluña para o próximo 1 de outubro supón "unha ilegalidade" coa que non poden colaborar "os concellos demócratas". "Nin podemos nin debemos nin imos cooperar", aseverou.

Abel Caballero, nunha entrevista con Europa Press | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa desde a sede do PSOE en Ferraz, precisou que como presidente da FEMP non ten entre as súas funcións dicirlle aos concellos como deben actuar, pero lembrou que se presupón que un rexedor debe cumprir a lei.

Xunto a el comparecía o secretario de Relacións Institucionais e Administracións Públicas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quen, preguntado especificamente se teme que algún alcalde do PSC desmárquese e colabore na organización do referendo, rexeitou entrar a comentar nese tipo de "hipótese".

"Cando se dean casos, analizarémolos. De momento non temos nin urnas", engadiu Gómez de Celis, despois de que ata o propio líder do partido, Pedro Sánchez, confirmase que se se dá ese extremo, os alcaldes en cuestión terían que ser sancionados.

O PP E O INDEPENDENTISMO NECESÍTANSE

Os plans do Goberno para garantir o cumprimento da legalidade en Cataluña será un dos temas que centren o encontro que manterán este xoves o xefe do Executivo, Mariano Rajoy, e Sánchez no Palacio da Moncloa. Na véspera desa entrevista, Gómez de Celis sinalou que o PP e o independentismo "necesítanse o un ao outro".

Despois de que lle preguntasen se comparte a opinión do presidente do PP de Cataluña, Xavier García-Albiol, con respecto a que a Generalitat busca a confrontación co Goberno para incendiar as rúas, Gómez de Celis opinou que ao PP tamén lle vén ben o enfrontamento co independentismo para afianzarse no resto de España.

Fronte a estes dous extremos que se retroalimentan entre si, segundo Gómez de Celis, o PSOE defende abrir unha reflexión sobre a reforma da Constitución co obxectivo de crear un espazo inclusivo no que sentan representados a gran maioría dos españois e dos cataláns.

Tanto Gómez de Celis como Abel Caballero criticaron a posición que mantén Podemos respecto do referendo de autodeterminación en Cataluña, aínda que o alcalde de Vigo foi moito máis contundente no seu rexeitamento á posición da formación 'morada' e as súas confluencias respecto diso.

Para o secretario de Relacións Institucionais, Podemos móvese dentro dunha "ambigüidade permanente" sobre a súa propia posición política ante este tema. A postura do PSOE, en cambio, é "máis clara, contundente, en favor da legalidade, a Constitución e a soberanía popular en todos os cidadáns de España" que fai que os socialistas non poidan estar a favor dun referendo que entenden que é "ilegal".

A pesar de que o PSOE garantiu ao Goberno que estará ao seu lado para que actúe en defensa da legalidade en Cataluña, Gómez de Celis dubidou de que o Goberno nin tampouco Podemos teñan intención de "acompañar" aos socialistas no despregamento desa acción política en busca dun espazo no que se vexan representados a maioría de españois e cataláns.

Abel Caballero advertiu de que unha das confluencias de Podemos, En Marea, non é que apoie o referendo en Cataluña, senón que pide a mesma iniciativa en Galicia para "votar si á secesión" tamén neste territorio. "Sería bo que empezasen a modificar un pouquiño o seu discurso", resolveu.