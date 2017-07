O Congreso Internacional Mundos Dixitais arrinca na Coruña como referente europeo en innovación

O Congreso Internacional Mundos Dixitais arrinca este xoves na Coruña unha nova edición cun programa "máis completo" e converténdose así nun referente europeo na creación, a innovación e os novos negocios do sector dixital.

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro; o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde; a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira; e o director de Mundos Dixitais, Manuel Meijide, presentaron este mércores esta nova edición, pola que se espera que pasen un milleiro de asistentes entre o 6 e o 8 de xullo.

Nesta nova edición, o congreso mantén e multiplica as súas seccións habituais, programando por primeira vez actividades simultaneas. Tamén aposta de novo pola Feira de Emprego, a segunda máis importante de Europa, coa presenza dunha vintena de empresas que buscarán novos talentos, unha das cales necesitará 35 perfís.

"O obxectivo é que se xere o caldo de cultivo necesario para que non só véxanse moi boas presentacións, senón que de aquí saian proxectos, negocios e moita xente con emprego", destacou Meijide.

Este ano, Mundos Dixitais adiantará en exclusiva a imaxe da nova película de Tadeo Jones, que se estreará en agosto, e contará cunha nova sección 'Out of the Box' que mostrará algunhas das aplicacións máis vangardistas dos efectos dixitais e o 3D a sectores como o do ecommerce, automoción, seguridade e outros.

PROGRAMA

En canto a outras actividades, a conferencia plenaria correrá a cargo de Rajesh Dharma, director tecnolóxico de Walt Disney Animation; participará tamén Ingnacio Lacosta, Ceo de Entropy Studio, empresa responsable dos efectos visuais de producións como 'Velvet' ou a nova serie de Netflix 'Las chicas del cable'.

O sábado 8, Javier Lajara (CG Supervisor & VR Director) de Future Lighthouse, mostrará os eixos do novo proxecto de realidade virtual para a serie 'El Ministerio del Tempo'; e os responsables dos efectos visuais de producións como 'Guardianes de la Galaxia II' ou 'Juego de Tronos' contarán as tecnoloxías utilizadas nestas producións e presentarase a versión renovada de 'A FamiliaTelerín'.

En torno ao sector dos videoxogos, as actividades terán como prato forte a presentación do making of de 'Flipy's Tesla, inventemos o futuro'; mentres que noutra dos relatorios mostrarase o traballo que desenvolve desde fai dez anos Sony Interactive Entertainment España desde o Playstation Talents Games Camp Valencia.

Ademais, na zona expositiva VR Dimensión, presentarase en primicia 'The Lost Explorer', un xogo de acción virtual reality en primeira persoa exclusio para Playsatation 4.

ENTREGA DE PREMIOS

O último día do congreso celebrarase a entrega de premios do mellor curto de animación nacional e internacional e do Premio Especial desta edición de Mundos Dixitais a Victor Ceruelo, un profesional do sector que leva máis de 20 anos traballando na distribución de hardware e software para os estudos.

Na súa intervención, o reitor da Universidade da Coruña destacou a aposta pola especialización da institución no mundo dixital, a través da formación de profesionais naquelas áreas que demandarán as empresas.

Pola súa banda, o alcalde da Coruña aplaudiu a celebración deste congreso na cidade herculina posto que a sitúa "na vangarda do sector dixital". "É unha gran oportunidade para manter A Coruña no epicentro da innovación dixital", engade.