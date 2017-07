O Tribunal Supremo ratifica a validez do ERE de PSA Peugeot Citroën, que impugnara o sindicato CUT

O Tribunal Supremo ditou sentenza firme na que desestima o recurso de casación interposto polo sindicato CUT e ratifica a validez do Expediente de Regulación de Emprego (ERE) acordado pola dirección da planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo e as centrais SIT, UXT e CC.OO.

Segundo a sentenza, á que tivo acceso Europa Press, confírmase a resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditada en xullo de 2016, e que tamén deu a razón á empresa.

O Tribunal Supremo sinala, entre outras cuestións, que os puntos de acordo alcanzados entre os sindicatos e a empresa non vulneran a legalidade, e que o pacto para aprobar o ERE contou co respaldo dunha "amplísima representación" dos traballadores (o 88 por cento dos membros do comité de empresa).

Así mesmo, descarta que houbese dolo, fraude ou abuso de dereito no devandito acordo que, subliña, recolle unha serie de medidas para "atenuar as gravosas consecuencias dos despedimentos colectivos" e "múltiples solucións e opcións para os traballadores afectados", tras un "complexo proceso de negociación".

