As remunicipalizacións de servizos públicos que se están levando a cabo "por ideoloxía" nos autodenominados 'concellos do cambio' poden desembocar en "procedementos xudiciais que declaren nulas" estas decisións e acabar custando "máis diñeiro aos cidadáns".

Presentación do libro 'Remunicipalización. Cidades sen futuro?' | Fonte: Europa Press

Díxoo este mércores o xurista Jesús Sánchez na presentación en Santiago do libro 'Remunicipalización. Cidades sen futuro?', que asina xunto ao catedrático Ramón Tamames, o consultor internacional Ramiro Aurín, o exministro socialista Valeriano Gómez e o economista Lorenzo Dávila.

En compañía dos dous últimos visitou Sánchez a capital galega para expor o seu traballo, que analiza este tipo de decisións desde o punto de vista económico e financeiro.

Durante a súa intervención, puntualizou que a lei estipula que os concellos só poden recuperar a prestación directa dos servizos tras xustificar que o farán con maior eficiencia, ante a ausencia dunha empresa que se faga cargo do contrato ou se existen "irregularidades" no seu desenvolvemento.

Con todo, criticou o experto, estas decisións tomadas en concellos gobernados polas "coalicións de Podemos" unicamente fundaméntanse "en parámetros ideolóxicos" relacionados con "movementos de carácter bolivariano".

CONTROL E INSPECCIÓN

Fronte a iso, lembrou que o labor que "é propia" dos municipios é "o control, a vixilancia e a inspección" da calidade coa que se presta o servizo. "No canto de saír co camión do lixo, hai que vixiar que saia", exemplificou, antes de cuestionar que a administración deba "competir" co sector privado.

Neste punto, expuxo que talvez "fai falta" un regulador --como o que xa existe no sector enerxético, entre outros-- para a xestión dos servizos públicos, que supoñen "un 30 por cento do PIB". Así, no canto de que cada concello sexa autónomo para supervisar os seus servizos, podería haber "un regulador xeral", reflexionou.

FÓRMULA PÚBLICO-PRIVADA

E, tras recalcar a "natureza pública" dos servizos con independencia de quen os preste, subliñou que da xestión debe encargarse "quen sexa máis eficiente". Neste punto, defendeu como "a solución con máis éxito" a colaboración público-privada a través, por exemplo, de sociedades mixtas.

"Hai magníficos exemplos de servizos públicos desempeñados desde o público, pero tamén de boa xestión privada, concertada ou mixta", corroborou Valeriano Gómez, quen tamén puxo o foco na importancia do "control" da prestación do servizo por parte da administración.

DÚBIDAS SOBRE O EMPREGO

Quen foi ministro de Traballo con José Luís Rodríguez Zapatero abordou tamén a situación laboral dos traballadores das contratas para advertir de que "a realidade legal" impide que poidan ser incorporados aos persoais públicos sen que medie un concurso, salvo que exista unha sentenza xudicial que así o ordene.

Pola contra, como apostilou Sánchez, podería utilizarse esta vía como "porta traseira" para acceder á administración.

BENEFICIO ECONÓMICO?

Coa vista posta no ámbito económico, o xurista tamén puxo en dúbida a "idea neomarxista" de que o concello obterá o beneficio da empresa se decide xestionar o servizo subcontratado de forma directa.

Neste aspecto profundou Lorenzo Dávila, quen sinalou que as compañías que asumen os servizos xa teñen "un know-how" e conseguen aforros por escala.

Non é o mesmo, expuxo, comprar 10 camións de lixo que 100, nin dispor dun centro de atención ao cliente en cada municipio ou dun centralizado para toda España.

Así é que o avogado e economista razoou que en grandes conurbaciones ou áreas metropolitanas si podería aproveitarse a casuística para deseñar un cambio de modelo, pero non así en cidades pequenas como Santiago.

DEBATES CON "INFORMACIÓN"

En todo caso, desbotou "análises naíf" e apelou a establecer "debates" en profundidade antes de tomar decisións; mentres Valeriano Gómez requiriu "transparencia" e "información" sobre os custos, as repercusións laborais e os procesos técnicos.

Aquí fixo votos por que o "descontento" da cidadanía ante "importantes casos de corrupción" relacionados coa xestión de servizos públicos "non perturbe o debate". "Eses episodios deben ser xulgados, pero non deben facer perder de vista o sentido fundamental dos servizos públicos", sostivo.

MAPA DE SERVIZOS

Finalmente, o exministro sinalou que a remunicipalización de servizos non está a ter "unha gran transcendencia" no conxunto de España e augurou que "non se estenderá".

Na actualidade, como precisou, a "inmensa maioría" dos servizos de recollida de lixo son privados; do mesmo xeito que o 70 por cento dos servizos de limpeza e o 60 por cento dos de parques e xardíns. Máis repartida está a auga: un terzo da súa xestión é privada, un terzo é pública e o outro terzo é mixta.