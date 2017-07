(AM) As protestas do metal esténdense á provincia de Pontevedra por falta de avances a negociación do convenio

A falta de avances na negociación do convenio do metal na provincia de Pontevedra (que afecta a unhas 30.000 persoas) empuxou aos sindicatos a seguir a senda das centrais da provincia da Coruña (onde tiveron lugar varias xornadas de folga) e a iniciar un calendario de protestas.

Concentración do sector do metal en Vigo | Fonte: Europa Press

Así, este mércores houbo concentracións convocadas por CIG, CC.OO. e UXT en Vigo e Pontevedra para denunciar a falta de vontade da patronal para negociar un novo convenio, tras meses de reunións "sen avances" en cuestións significativas, como o incremento salarial ou a regularización das chamadas 'empresas multiservicios'.

En Pontevedra concentráronse un centenar de persoas ante a Cámara de Comercio (que logo cortaron o tráfico na Avenida Reina Vitoria), onde os secretarios comarcais do tres sindicatos coincidiron subliñar que o conflito se "estende" á provincia de Pontevedra para reclamar un convenio "digno", que contemple melloras salariais para os traballadores do sector.

Ramón Vidal, secretario intercomarcal de UXT en Pontevedra e Arousa, explicou que "se trae o conflito para a provincia de Pontevedra" porque é un convenio que leva negociando moitos meses "e está a ir polo mesmo camiño" que o da Coruña. "Temos que unirnos para que a negociación vaia adiante", apuntou.

Ao seu xuízo, a reforma laboral é a "culpable" do "desequilibrio" existente nas mesas de negociación entre a patronal e os traballadores, que "fai imposible atopar puntos de acordo", xa que "a patronal sente forte".

ESTENDER A MOBILIZACIÓN

Pola súa banda, Marcos Conde, secretario comarcal de CIG en Pontevedra, explicou que están a tratar "de que conflúan as mobilizacións porque esa é a única forma de que os traballadores poidan recuperar poder adquisitivo e melloras laborais". "Teremos que alimentar a mobilización social", insistiu Marcos Conde, convencido de que "cando hai mobilizacións conséguense avances".

Finalmente, o secretario comarcal de Comisións Obreiras, José Ramón Piñeiro, lembrou que "o único que piden é un salario digno" nun sector que tivo un incremento do 1,8 % na facturación. "Agora mesmo estamos máis preto do que estabamos hai unha semana de alcanzar un acordo", concluíu Piñeiro.

CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL

Mentres tanto, en Vigo concentráronse decenas de delegados de CC.OO., UXT e CIG ante a sede de ATRA, patronal dos talleres de reparación, na rúa do Príncipe, para esixir aos empresarios que "dean un paso xa" cara á consecución do acordo, tras 14 reunións sen resultados significativos.

A responsable do metal en UXT, Ana Belén Valiño, lembrou que os principais escollos agora están na cláusula de revisión salarial, que os sindicatos esixen como "innegociable" para que os traballadores recuperen poder adquisitivo; no incremento de soldos; e na necesidade de regular a "secuela" das empresas multiservicios.

O portavoz de CIG, Xulio Rodríguez, advertiu de que este sindicato "non asinará nada" que non conteña esa cláusula de revisión salarial, e engadiu que hai outras cuestións que deben quedar "ben aclaradas" no convenio, como os pluses de toxicidade ou os de eventualidade (que piden que se paguen mes a mes e non ao final dos contratos, como pretende a patronal).

Finalmente, Celso Carneiro, de CC.OO., confirmou que a mesa de negociación volverá reunirse este xoves pola tarde, e advertiu da importancia de chegar a un acordo antes do período de vacacións para non atrasar os cobros e beneficios para os traballadores.