Montoro confirma que proporá elevar ao 0,4% en 2018 e ao 0,1% en 2019 o obxectivo de déficit das comunidades

O ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sinalou que o Goberno retirou o proxecto de lei sobre o teito de gasto do Congreso para volver iniciar o proceso e presentar unha nova proposta de obxectivos de déficit e débeda ás comunidades autónomas na reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) convocada para este venres, consistente en elevar do 0,3% ao 0,4% o obxectivo de déficit dos CC.AA. para 2018, do 0% ao 0,1% en 2019 e manter a meta de equilibrio para 2020.

Cristóbal Montoro nun xantar-coloquio | Fonte: Europa Press

Así o anunciou este mércores Montoro en declaracións aos xornalistas antes de intervir nun xantar-coloquio no marco da xornada sobre os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) de 2017, organizada pola Asociación para o Progreso da Dirección (APD) e Deloitte.

Montoro confirmou que Hacienda proporá na nova reunión do CPFF que convocou para este venres elevar nunha décima o obxectivo de déficit autonómico para 2018, pasando do 0,3% ao 0,4%, así como en 2019, da 0% inicial ao 0,1%, polo que o equilibrio das comunidades posporíase a 2020.

Segundo o ministro, a décima de marxe que outorga Hacienda ás comunidades en 2018 e 2019 procederá da Seguridade social a partir dos "bos datos" que se van coñecendo e os rexistros, que son "moi positivos", así como dos novos ingresos que se derivarán da negociación colectiva.

O TEITO DE GASTO MANTENSE E VOTARASE A PRÓXIMA SEMANA

No entanto, Montoro aclarou que o cambio concierne "unicamente" aos obxectivos de déficit das comunidades autónomas, pero non afectará o déficit do conxunto das administracións públicas nin ao teito de gasto, polo que se mantén o obxectivo de déficit do 2,2% para este ano e o aumento do 1,3% previsto para o teito de gasto, ata os 119.834 millóns de euros.

Desta forma, explicou que o Goberno retirou o proxecto de lei coñecido como teito de gasto do Congreso, polo que "volve comezar o proceso", aínda que, unha vez apróbense os novos obxectivos de débeda e déficit das comunidades no CPFF, o Consello de Ministros aprobarao esa mesma mañá e remitirase posteriormente ao Congreso, polo que "non habería cambio de data".

Así, os obxectivos de déficit e débeda que acompañan ao límite de gasto non financeiro, votaranse en sesión plenaria o vindeiro martes no Congreso e o mércores no Senado.

O Executivo aprobou o luns no teito de gasto en Consello de Ministros e ten que lograr o respaldo do Congreso. Conta de momento co voto en contra do PSOE, mentres que o apoio de Ciudadanos está condicionado a unha rebaixa do IRPF.

As autonomías rexeitaron maioritariamente a senda 2018-2020 no CPFF do pasado 29 de xuño, e mesmo algunhas acusaron a Montoro de non dar máis marxe ás autonomías mentres "coquetea" cunha baixada de impostos, en referencia á negociación con Ciudadanos.

Concretamente, votaron en contra da senda 2018-2020 todas as comunidades socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castela-A Mancha, Estremadura e Valencia), ademais de Cantabria e Cataluña, fronte á abstención de Canarias e o voto a favor das rexións nas que goberna o PP (Castela e León, Comunidade de Madrid, Galicia, A Rioxa e Murcia).

Unha vez apróbese a nova senda este venres, Hacienda convocará unha nova reunión do CPFF a finais de mes para aprobar os obxectivos individualizados das comunidades autónomas.