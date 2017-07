Forenses ratifican que unha das nenas de Moraña presentaba signos de loita, aínda que o pai habíaas sedado

Os forenses que fixeron a autopsia ás nenas de Moraña (Pontevedra) asasinadas o seu pai, David Oubel, en xullo de 2015, ratificaron que no momento en que morreron atopábanse baixo os efectos de fármacos, aínda que apreciaron "claramente sinais de loita" no corpo da nena maior.

Foto: Xuízo Moraña Día2 | Fonte: Europa Press

Así o comunicaron na segunda sesión do xuízo que se segue contra o pai na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde os forenses indicaron que aínda que a nena máis pequena --Amaia, de 4 anos-- presentaba unha lesión "practicamente única", a maior --Candela, de 9 anos-- tiña "ata 10 feridas distintas".

Isto, unido á posición na que acharon o corpo de Candela, a que era a única atada con cinta illante --da que conseguiría liberar unha das bonecas-- e a que na súa habitación atoparon unha das armas utilizadas para producir as lesións --a radial--, levou aos forenses a apuntar un posible "intento de escapatoria".

Finalmente, estes peritos, que confirmaron que ademais da máquina radial utilizouse un coitelo para matar ás dúas nenas, manifestaron que as lesións que rexistraron as pequenas na zona do pescozo eran "totalmente incompatibles coa vida" e non tiñan "posibilidades de supervivencia".

FÁRMACOS

En canto ao uso de fármacos, os peritos ratificaron que detectaron sedantes e relaxantes nunha botella de auga e nas dúas nenas, polo que supostamente ambas inxeriron os medicamentos por vía oral e despois "transcorreu algo de tempo" ata a súa morte, cando aínda "se atopaban baixo os seus efectos".

No entanto, explicaron que estes fármacos tiveron un efecto diferente en cada unha das menores, o que xustifica os signos de loita que presentaba a maior. Así, lembraron que o volume de distribución dos fármacos depende do peso, ao que se engade que se descoñece canto bebeu cada unha das nenas.

Este mércores tamén compareceron na segunda sesión do xuízo facultativas do servizo de criminalística do Instituto Nacional de Toxicoloxía, a xefa do servizo de bioloxía do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, e axentes do servizo de criminalística da Garda Civil, que elaboraron informes ou recolleron mostras e redundaron nestas afirmacións.