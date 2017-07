O PP esixe a rebaixa do IBI e a recuperación dos prazos de pago na Coruña

O PP da Coruña considera que non é "nin ético, nin necesario" adiantar o cobro do Imposto de Bens Inmobles (IBI) na cidade, polo que solicita que se rebaixe este imposto e que se recupere o anterior calendario fiscal, segundo reclamou a presidenta do PP da Coruña, Beatriz Mato.

A popular criticou a "nocturnidade e aleivosía" con que o goberno da Marea pasou o cobro o Imposto de Bens Inmobles despois de variar o calendario fiscal e "non alertar previamente aos cidadáns da inmediatez do paso do recibo", informa o PP.

"Cando decidiron cambiar o período de cobro da contribución, fixérono sen consultalo nin comunicalo á oposición, pero aínda así sorpréndenos que tampouco tivesen en conta á cidadanía", criticou Mato.

GOBERNO LOCAL

"Cobrar o IBI no mes de xullo é prexudicial para os contribuíntes, xa que coincide co fin da campaña do IRPF, a liquidación do IVE ou o abono da paga extra aos seus empregados no caso dos comerciantes e empresarios", explicou a popular.

Pola súa banda, a preguntas dos xornalistas nun acto, o alcalde Xulio Ferreiro defendeu que o cambio se avisou "con moito tempo" e fíxose "coa máxima transparencia". Asegura que este adiantamento do cobro "adáptase ao calendario do IBI do 90 por cento dos concellos de Galicia".