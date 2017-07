O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, subliñou que o Goberno que dirixe Alberto Núñez Feijóo está "a estudar" a "estratexia" a seguir para tentar "convencer" ao Executivo central do positivo do traspaso a Galicia da Autoestrada do Atlántico (AP-9).

"Imos tentar que vallan os argumentos non só da Xunta, senón os que por unanimidade saíron do Parlamento", subliñou, nun acto en Santiago, despois de que a semana pasada o Goberno volvese vetar por segunda vez o debate no Congreso dunha iniciativa galega que reivindicaba a transferencia.

Rueda avogou por tentar "convencer" ao Goberno dos "argumentos" que defende Galicia e asegurou que a Xunta seguirá "dando a batalla".

Recoñeceu que "desgraciadamente" este paso "non depende só da Xunta nin do Parlamento, senón tamén da vontade do Estado". "Pero nós temos que facer todo o posible e así o faremos", contrapuxo.

NON LLE CONSTAN CONTACTOS

"Cando se dan argumentos para xustificar unha decisión como fixo o Goberno de España, a nós correspóndenos dar os nosos argumentos para demostrar que son os válidos", aseverou.

Con todo, preguntado acerca de se se produciron contactos co Executivo central por parte de Feijóo ou doutros membros da Xunta, asegurou que "non lle consta". "Pero temos tempo, a resolución non fai nin unha semana que se coñece", subliñou.