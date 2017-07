Falece un traballador que se precipitou desde unha altura nas obras de ampliación da Ponte de Rande

Un operario que traballaba nas obras de ampliación da autoestrada AP-9 na Ponte de Rande faleceu este mércores tras precipitarse desde unha altura, segundo confirmaron a Europa Press fontes do 112 Galicia.

A alerta recibiuse sobre as 15.50 horas, cando un particular avisou a emerxencias de que un operario se precipitou desde as obras da Ponte, á altura da saída do Morrazo, caendo nunha zona próxima á rotonda que enlaza con Vilaboa.

O 112 comunicou que se mobilizaron efectivos do 061, que só puideron certificar o falecemento do operario. Así mesmo, avisouse á Garda Civil e a Bombeiros do Morrazo, que se atopan na zona despregando un operativo de rescate para tratar de recuperar o corpo do traballador, xa que caeu nunha zona de difícil acceso.