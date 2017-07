A Asociación Galega de Escolas Infantís (Agadei) denunciou a existencia de ata tres espazos de lecer na provincia de Lugo que ofrecen o coidado de nenos menores de dous anos a pesar de que, segundo esta entidade, carecen das condicións legais esixidas aos centros de atención aos pequenos.

Segundo un comunicado, a asociación denunciará a existencia destes centros ante a inspección de servizos sociais e ante a Consellería de Política Social da Xunta para que investiguen se os espazos indicados cumpren a lei vixente.

A organización sinala que estes centros de lecer da provincia de Lugo "carecen das garantías, permisos, o espazo, a seguridade, a formación ou cociente de persoal suficientes" para encargarse de nenos de menos de dous anos de idade, co que alertan de que se vulnera a lexislación autonómica e ponse "en risco a seguridade dos menores".

O presidente de Agadei, Fernando Rolland, afirma que nestas "pseudoescuelas" ou "pseudoludotecas" ofértanse servizos a propósito da súa ilegalidade e de non poder garantir as inspeccións periódicas ás que están suxeitas as escolas infantís e ludotecas dadas de alta no Rexistro de Entidades Fornecedoras de Servizos Sociais, "o único espazo legal para o coidado dos menores de 3 anos".

Agadei ve "absolutamente necesario" que as familias galegas infórmense da que espazos poden levar ou non aos seus fillos, pois resulta "fundamental" que conten co control das administracións públicas.