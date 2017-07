O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, instou este mércores a "as partes" implicadas no conflito do metal a que "dialoguen" e tenten chegar a un acordo, nunha cuarta xornada de folga na provincia da Coruña, marcada polas manifestacións.

"Agora que hai unha carga de traballo importante e que as expectativas son boas, esperemos que ningún conflito laboral embáceo", aseverou, nun acto en Santiago.

Por iso, insistiu en pedir a patronal e representantes dos traballadores que "dialoguen e cheguen a un acordo".