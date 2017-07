A unidade de cabalaría da Policía Nacional colabora un ano máis fronte aos incendios e na vixilancia do Camiño

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, acompañado do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, entre outras autoridades, recibiu en Santiago aos integrantes da Unidade de Cabalaría do Corpo Nacional de Policía que se desprazaron a Galicia para colaborar na loita contra os incendios e na vixilancia do Camiño.

A unidade policial de cabalaría cooperará na loita contra incendios | Fonte: Europa Press

No acto, celebrado no Centro Internacional de Acollida ao Peregrino, o delegado do Goberno destacou que este grupo está composto por 12 xinetes cos seus cabalos máis tres policías de apoio, que terán base en Santiago e Pontevedra, desde onde cubrirán o catro provincias galegas.

A unidade prestará apoio no marco da 'Operación Lumes 2017' e o seu traballo está coordinado polo Comité Integrado de Prevención de Incendios, o Cipig 2017, constituído a pasada semana, e onde tamén colabora a Policía Nacional, a Garda Civil e a Policía autonómica.

Deles, este ano un total de 260 axentes vixiarán os montes galegos, con oito motos, 48 vehículos todoterreo e 21 vehículos camuflados. En total, o dispositivo para combater os incendios estará composto por uns 7.000 efectivos.

Tanto Villanueva como Rueda incidiron na importancia desta colaboración e destacaron que esperan que sexa "un bo verán" en Galicia, tanto no control dos incendios como no ámbito turístico, un apartado no que o vicepresidente confía en que se batan "marcas".