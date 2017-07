AMP.- A defensa do parricida de Moraña modifica as súas conclusións tras a súa confesión e móstrase conforme co fiscal

O avogado que defende ao parricida de Moraña (Pontevedra) modificou o seu informe final e trasladou a súa conformidade cos feitos relatados polo fiscal, quen mantén que en xullo de 2015 o home fixo inxerir fármacos ás súas dúas fillas de catro e nove anos de idade antes de asasinalas cunha serra eléctrica e un coitelo.

Na súa intervención na segunda sesión do xuízo que se segue na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, o letrado Luciano Canedo modificou as súas conclusións e mostrou a súa aceptación dos feitos relatados, "ao manifestalo así no acto de xuízo oral David Oubel", quen tamén pediu perdón e trasladou que "se arrepinte dos feitos".

Con iso, o avogado da defensa asume a solicitude de pena realizada por parte do Ministerio Fiscal, que pide prisión permanente revisable --a primeira que se pide en Galicia e das primeiras en España--, extremo que foi confirmado pola Fiscalía.

"Partindo pois do libre, consciente e pleno recoñecemento que dos feitos realizou o meu defendido, haberá de ditarse un veredicto por parte do xurado acorde con iso", proclamou o avogado, tras o que, na quenda final de palabra, o propio Oubel dixo non ter "máis nada que dicir" que o alegado polo seu letrado.

Pola súa banda, o fiscal ratificouse no seu informe final e pediu ao xurado que declare "plenamente culpable" ao acusado e condénelle a prisión permanente revisable; o que foi secundado pola acusación particular que, aínda que modificou o seu informe para quitar a acusación de "ensañamiento", solicita a mesma pena.

O FISCAL NON TEN "A MÁIS RAZOABLE DÚBIDA"

Na súa exposición de conclusións, o fiscal subliñou que, a partir das periciais e o "recoñecemento de plena culpabilidade" por parte de David Oubel, "resulta palmaria a destrución do principio de presunción de inocencia" e non existe "a máis razoable dúbida da imputabilidad e culpabilidade do acusado". "Non ten sentido manter unha presunción que non mantén o propio acusado", sentenciou.

Ademais, entende que non hai "ningunha posibilidade de aplicación" do principio 'in dubio pro reo', porque, atendidas as probas practicadas, non se pode expor "ningunha hipótese razoable alternativa ao relatado e á culpabilidade do acusado", de quen dixo que actuou con plena conciencia, vontade e de forma "premeditada" e "planificada".

"É culpable, non só porque el mesmo o recoñeceu, senón porque os psiquiatras o valoraron en profundidade e non tiña ningún tipo de afectación e tiña plena capacidade para tomar decisións e entender o significado dos seus actos", sostivo, antes de engadir que isto vén "avalado tamén por algúns testemuños".

Finalmente, o fiscal manifestou que a agravante de aleivosía xustifícase na "clara superioridade física" de Oubel, nas armas empregadas, no uso de cinta americana, en darlles fármacos e en "a sorpresa coa que actuou", xa que "non é de esperar por unhas nenas que apareza o seu pai e acabe coas súas vidas". "Non deu ningunha posibilidade de defensa sobre as vítimas", rematou.

"A CULPABILIDADE MÁIS ABSOLUTA"

No mesmo sentido pronunciouse o avogado da acusación particular, exercida pola familia materna, quen mantivo que non só polo recoñecemento dos feitos por parte do parricida, senón tamén por "a forza" das probas, está "suficientemente probado e acreditado" que Oubel é "culpable do asasinato das súas fillas, de catro e nove anos de idade".

"É evidente e excede dos meros indicios", remarcou o letrado, quen tamén sinalou que a actuación do pai foi "meticulosa, pensada e absolutamente consciente", o que argumentou no envío das cartas, en que comprou a radial "un día ou dous antes", en que adormentou ás vítimas con tranquilizantes e en que chegou a maniatar a Candela.

Finalmente, o avogado sostivo que Oubel "tiña capacidade para comprender que non se pode matar" e que os seus actos se dirixían a dar morte ás súas fillas. "Ten xuízo, outra cousa é que non senta pena nin dor cara á dor allea", remarcou.

Nesta liña, subliñou que o pai "desde o primeiro momento tivo actitude altiva, chulesca, non tiña preocupación", polo que considerou "pouco crible a manifestación de arrepentimento que realizou" este martes na primeira sesión do xuízo. "Pídolles unha reflexión profunda sobre o que expresou o acusado, e solicito o veredicto de culpabilidade máis absoluta", concluíu.