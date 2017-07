O sector dos examinadores de tráfico viviu este mércores unha nova xornada de folga que en Galicia contou cun seguimento do 84% e na que denunciaron a falta de "vontade política" para solucionar o conflito.

En declaracións a Europa Press, a delegada en Galicia da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, dixo que o paro se situou en toda España "nos mesmos termos" que en xornadas anteriores, cun seguimento en torno ao 80% e sen incidencias destacables.

En Galicia, no entanto, a adhesión baixou lixeiramente con respecto a xornadas anteriores, co 84% de seguimento. En concreto, dos 43 examinadores, traballaron seis na Coruña e un na provincia de Pontevedra.

Sobre a situación do conflito, Vanesa Fernández asegurou que o sector ten "unha demanda clara", a subida do complemento específico destes funcionarios por parte da Dirección Xeral da Función Pública, que está pendente desde hai dous anos.

Con todo, criticou, "non hai ningún avance" nin "ningunha proposta encima da mesa que permita desbloquear a situación". "O director xeral non se pode escudar en que Función Pública non quere, como cargo político debe pór unha solución encima da mesa que permita desbloquear este conflito ou, se non, dimitir do seu cargo", dixo a representante sindical.

Para os traballadores, esta negociación é "unha cuestión de vontade política" ante a que o Goberno "non ten ningunha proposta que ofrecer", polo que manterán a súa folga.