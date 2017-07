A Denominación de Orixe do Ribeiro presentou este martes en Ourense a cuarta edición do Festival 'Son de Viño', que propón unha "maridaxe" entre os caldos desta rexión vitivinícola e "as mellores bandas do panorama galego actual", coa intención de atraer aos mozos á cultura do viño.

Así o sinalaron, no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, os organizadores desta cita musical que terá lugar o 15 de xullo no Náutico de San Vicente do Mar, na praia da Barrosa do Grove (Pontevedra).

No seu último acto como presidente da Denominación de Orixe do Ribeiro, Felicísimo Pereira, apostou por un festival que pretende "unir o mellor da cultura galega co viño galego por excelencia" en "un santuario para a música galega, como é o Náutico de San Vicente do Grove".

Pereira informou de que nesta edición participarán seis viños que representan a todos os sectores do Ribeiro: recolectores (Eduardo Bravo, Son de Amieiro), adegueiros (Alberte, Viña Mein e Eduardo Bravo) e á cooperativa da Denominación de Orixe (Viña Costeira).

A organizadora do festival Gisele Miranda sinalou que polas instalacións do náutico de San Vicente desfilarán tamén "algunhas das mellores bandas do panorama galego actual", co obxectivo de "achegar a cultura do viño á xente máis nova".

Para iso, confía nun cartel "ecléctico", que entre as 13,00 e as 3,00 horas ofrecerán concertos de rap, folk, música negra, indie rock e punk, entre outros estilos.

ACTUACIÓNS MUSICAIS

Así, as actuacións abriraas o grupo 'De Vacas', ás 14,00 horas, que achegará ao público o seu pop acústico e versións en galego de temas tan coñecidos como "Despacito". Ás 15,45 horas o vigués Sen Senra dará a coñecer os temas do seu segundo disco "The art of self-pressure", un paseo pola música negra, o rock&roll e o soul.

O dúo Escoitando Elefantes, que colaborou con músicos como Damien Rice, Bono ou Sinead O'Connor, actuará ás 18,45 horas. Ás 20,30 horas será a quenda do indie rock e da música punk do grupo Kings of the Beach.

O peche musical correrá a cargo do grupo Malandrómeda, a partir das 23,30 horas. A organización puxo á venda preto de 400 entradas, que se poden comprar en despacho de billetes (15 euros) ou de forma anticipada (12 euros) na web de Ataquilla e na sede do Consello Regulador.

Para o director do Centro Cultural Marcos Valcárcel, Francisco González, 'Son de Viño' é unha oportunidade de "gozar da maridaxe perfecta entre os mellores caldos do Ribeiro e a música galega da mellor calidade".

Ao longo da xornada, os propios adegueiros participarán activamente no festival, presentando os seus caldos e descubrindo aos participantes os matices dos seus viños.