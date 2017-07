O tres universidades galegas, entre as mellores do mundo no 'ranking de Shangai' en diversos estudos e áreas

A Academic Ranking of World Universities (ARWU) acaba de publicar a súa listaxe anual no que inclúe ás mellores universidades do mundo, medindo á calidade de cada institución e atendendo ás súas potencialidades por áreas de coñecemento.

No caso deste ano, o chamado 'ranking de Shangai' inclúe ao tres universidades galegas en diferentes apartados.

Destaca o caso da Universidade de Santiago de Compostela, que aparece nas listaxes de Mathematics (201-300), Physics (201-300), Chemistry (201-300), Energy Science & Engineering (201-300), Environmental science-engineering (301-400), food science technology (101-150), Biotecnology (201-300), Biological Science (301-400), Human Biological Science (401-500), Agricultural Sciences (201-300), Veterinary Sciences (101-150) e Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (151-200).

A seguinte con máis referencias na listaxe é a Universidade de Vigo, que aparece rexistrada nos rankings de Chemistry (301-400), Electrical & Electronic Engineering (301-400), Chemical Engineering (201-300), Materials Science Engineering (201-300), Food science tecnology (51-75) e Agricultural Sciences (301-400).

Finalmente, a súa homóloga coruñesa foi recoñecida en Civil Engineering, co posto 201-300, e en Computer Science & Engineering, co 401-500.