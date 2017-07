O portavoz de En Marea, Luís Villares, xulgou este mércores que é "normal" que "xurdan voces" que, desde "a crítica construtiva", pretender conseguir que a formación rupturista sexa "mellor". "En Marea é un espazo dinámico e en construción", argumentou.

O portavoz de En Marea, Luís Villares | Fonte: Europa Press

"En Marea impórtanos a todos, por iso estamos a construír este proxecto e por iso chamamos a todo o mundo a participar no plenario", proseguiu, despois de que o martes os seus críticos fixesen valer a lema 'En Marea Importa' nas redes sociais.

En paralelo, o maxistrado en excedencia volveu a insistir en que o fin de semana expuxo levar ao plenario unha ampliación da coordinadora para dar entrada a máis sensibilidades. "Ante a negativa", sostivo, a súa man seguirá "tendida".

Estas declaracións aos xornalistas realizounas o responsable de En Marea antes de participar nunha manifestación dos bombeiros de Lugo para pedir a equiparación salarial con outros parques comarcais da comunidade.

"DIÁLOGO" CO PSOE

Á marxe das cuestións orgánicas do partido instrumental, Villares falou da elección dun novo líder no PSdeG; un proceso que se celebrará despois do verán.

Pola súa banda, desexou "articular un diálogo construtivo e constante" con esta formación, coa que a súa comparte "moitos valores que poden ser bos para a cidadanía". "O noso adversario é o PP", concluíu.