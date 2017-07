Lídia Senra únese a outros eurodeputados para reclamar á UEFA e á FIFA o fin do sexismo no fútbol

A eurodeputada galega Lídia Senra, integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), é unha das máis de setenta eurodeputadas que asinaron unha carta conxunta dirixida a Aleksander Ceferin, Presidente da Unión de Asociacións Europeas de Fútbol (UEFA), e a Gianni Infantino, Presidente da Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Como membros do Parlamento Europeo, as persoas que subscriben a misiva mostran a súa "fonda preocupación con respecto ás numerosas expresións de sexismo, discurso do odio e violencia de xénero que acontecen durante os partidos de fútbol".

As europarlamentarias aseguran que non están "a falar de casos illados", xa que "tanto nos estadios de fútbol como noutras contornas deportivas, os casos de violencia de xénero e sexismo son comúns". "Con todo, debido á falta de datos de incidentes e de protocolos, a maioría destes casos permanecen desapercibidos e non son denunciados en público", critican.

Senra, do mesmo xeito que o resto de persoas, critican que as condenas por parte das autoridades deportivas ou dos clubs de fútbol contra o sexismo e a violencia de xénero "son case inexistentes", o cal é "o resultado da subestimación do problema".