(AM) Falece un traballador que se precipitou desde unha altura nas obras de ampliación da Ponte de Rande

Un operario, N.G.C., de 54 anos de idade, que traballaba nas obras de ampliación da autoestrada AP-9 na Ponte de Rande faleceu este mércores tras precipitarse desde unha altura dun tres ou catro metros, segundo confirmaron a Europa Press fontes do 112 Galicia e do 061.

A alerta recibiuse sobre as 15.50 horas, cando un particular avisou a emerxencias de que un operario se precipitou desde as obras da Ponte, á altura da saída do Morrazo, caendo nunha zona próxima á rotonda que enlaza con Vilaboa, entre este municipio e o de Moaña.

O 112 comunicou que se mobilizaron efectivos do 061, que só puideron certificar o falecemento do operario. Fontes sanitarias confirmaron que, ata o lugar, desprazáronse unha ambulancia asistencial e unha ambulancia medicalizada, e nada se puido facer pola vida do home.

Así mesmo, foron alertados a Garda Civil e Bombeiros do Morrazo, que despregaron un operativo de rescate na zona para tratar de recuperar o corpo do traballador, xa que caeu nunha área de difícil acceso.

ACCIDENTE "ANUNCIADO"

Precisamente, hai dúas semanas o sindicato CIG convocou unha protesta na ponte polas condicións laborais dos operarios que traballan na ampliación, e denunciou xornadas de traballo de "10 e 11 horas", a prezos moi por baixo do convenio, ademais doutros incumprimentos.

Cuestionado achega do accidente ocorrido este mércores, o representante do sindicato, Xosé Xoán Melón, lamentou que o accidente mortal foi a evidencia dun desenlace "anunciado". "As xornadas tan longas, fan que se acumule o cansazo, fixo calor... e claro, os riscos aumentan. Ningunha medida de seguridade serve se o traballador está nesas circunstancias, e aí tiñan todos os boletos", advertiu, en declaracións a Europa Press.

En todo caso, o portavoz de Construción na CIG optou por ser cauto acerca das causas do sinistro, xa que descoñece os detalles do ocorrido, así como as medidas de prevención e seguridade das que dispuña o operario falecido.