Un tractor queda calcinado tras un accidente nunha leira de Portas (Pontevedra)

Un tractor quedou completamente calcinado e o condutor ferido con queimaduras leves tras un accidente rexistrado nunha leira de Briallos, no municipio de Portas, na provincia de Pontevedra.

Os efectivos de Protección Civil de Portas contactaron co 112 sobre as 13.55 horas e desde a central de emerxencias alertouse ao 061, Bombeiros do Salnés, GES de Valga, Protección Civil e Garda Civil.

O condutor foi atendido polos efectivos sanitarios no punto, pero non foi necesaria a súa evacuación.