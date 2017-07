O traballador de 54 anos de idade, N.G.C., que faleceu este mércores tras precipitarse desde unha altura dun catro ou cinco metros nas obras de ampliación da ponte de Rande estaba a colocar un valo precisamente "para evitar caídas" e "sen arnés", segundo informou o sindicato CIG.

O portavoz de Construción da central nacionalista, Xosé Xoan Melón, explicou a Europa Press que o falecido era orixinario de Canarias, e traballaba para unha subcontrata, a empresa Syo, realizando labores de seguridade na obra.

Precisamente, relatou Melón a Europa Press, no momento do accidente estaba sobre unha plataforma a beiras da ría, no litoral do municipio de Moaña, na zona que se atopa baixo a ponte. Trátase dunha plataforma elevada sobre bloques de pedra, preparada para o acceso aos camións que levan as dovelas que serán elevadas ata a ponte, e na que N.G.C. "estaba a colocar un valo para evitar caídas, xusto o que lle pasou a el".

O portavoz da CIG tamén apuntou que, dado que o operario precipitouse ao baleiro, "cae de caixón que non levaba posto o arnés de seguridade". "En teoría, as caídas ao baleiro son imposibles, porque todos os traballadores en altura deben levar un arnés suxeito á 'liña de vida'", apostilou, e concluíu que este traballador non levaba esta medida de seguridade.