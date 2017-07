Un incendio nun tren obriga a desaloxar aos seus pasaxeiros na estación de Moeche (A Coruña)

Un incendio de escasas dimensións rexistrado nun tren obrigou a desaloxar aos seus pasaxeiros. O convoi, da liña entre Ferrol e Ortigueira, sufriu o incidente nas proximidades da estación de Apalla, en Moeche.

Nese momento viaxaban nove usuarios no seu interior, todos ilesos e trasladados ao seu destino en autobús. En concreto, o lume calcinou unicamente unhas baterías situadas na parte inferior do convoi e os vagóns finalmente non se viron afectados. Polo momento, descoñécense as causas que provocaron o incendio.

O 112 recibiu a alerta ás 14.00 horas. O maquinista tentou sen éxito sufocar o incendio, polo que solicitou a intervención dos efectivos de emerxencia.

Acto seguido, informouse a Bombeiros do Eume, ao GES de Ortigueira e á Garda Civil, ademais do 061.