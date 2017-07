Patronal e sindicatos do sector do transporte de viaxeiros acusaron este mércores á Xunta de dilatar a solución do conflito aberto a raíz do Plan de Transporte Público e atribuíron á conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, "constantes vacilacións e falsidades" na xestión da folga.

Transporte público de viaxeiros en folga | Fonte: Europa Press

O punto que ambas as partes do conflito recriminaron á Xunta foi a convocatoria dunha reunión a tres bandas para a tarde deste mércores que, segundo aseguraron, a Administración galega anulou "con 20 minutos de antelación", para convocalos posteriormente na tarde deste xoves, despois de que a contratación das novas concesións pase polo Consello da Xunta.

As federacións maioritarias no sector, Anetra, Fegabus e Transgacar, expresaron o seu "absoluto desconcerto e indignación" ante as "constantes vacilacións e falsidades" coas que Ethel Vázquez "está a levar o conflito".

As entidades, a través dun comunicado, apuntaron que están "completamente decepcionadas" tras "constatar" que Ethel Vázquez "está en realidade completamente entregada á defensa do seu Plan de Transporte Público, un proxecto que só apoia ela, elaborado en gran parte por consultoras próximas á consellería e que prexudicará gravemente a traballadores e empresas".

Os representantes empresariais aseguraron estar "fartos das mentidas que verte a conselleira desde o inicio do proceso", unhas manifestacións que "inicialmente achacaron ás consultoras", pero que "hoxe é evidente que son lanzadas por Vázquez de forma completamente consciente" co obxectivo de que "o tempo siga avanzando".

"Non é verdade que na redacción do Plan contásese co sector", denunciaron, xa que "as empresas coñeceron o seu contido cando se publicaron os anteproxectos", do mesmo xeito que aínda "non saben nada de como van ser os proxectos definitivos".

Do mesmo xeito, afirman que "non é verdade que o Plan recibise algún tipo de apoio externo", dado que "ata as Anpas chegaron a facer pública unha nota falando de 'mentira vergoñosa'"; do mesmo xeito que advirten de que "tampouco é certo" que "os nenos vaian recibir algúns pasaxeiros", se non que "serán eles os que subirán a coches de liña regulares".

PROCESO ILEGAL

As federacións maioritarias acusaron á Xunta de decidir "unilateralmente" a extinción dos contratos de transporte escolar "garantidos ata o ano 2020" e "diluílos en servizos de liñas regulares".

"Ademais, o proceso de adxudicación dos servizos de nova creación que contempla o Plan é contrario á normativa comunitaria e á lexislación básica española, que prohiben expresamente a adxudicación directa, a dedo, en contratos por encima dos 100.000 euros", apuntaron.

A maiores, Anetra, Fegabús e Transgacar cren que as garantías de subrogación "tampouco teñen nada que ver coa realidade", dado que o proxecto que se coñece "nin a contempla nin a permite nunhas condicións razoables, condenando a pequenas e medianas empresas a un futuro inexistente ou moi complexo".

Finalmente, as federacións rexeitaron que o Plan da Xunta sexa "a única vía legal" para este servizo. "O tres federacións xa non saben como dicirlle que o seu ofrecemento de manter todos os servizos despois de agosto, para darlle tempo a reformular o plan, é un camiño completamente lícito", lembraron.

SINDICATOS

Por outra banda, os sindicatos CC.OO., CIG e UXT emitiron un comunicado conxunto no que acusan á Xunta de "falta de respecto" e de ser a culpable de sumir " nun caos" o transporte de viaxeiros da Comunidade.

Os sindicatos apuntaron que na reunión mantida na mañá deste mércores coa Xunta chegouse "a un principio de acordo en canto á blindaxe dos contratos e á subrogación dos traballadores", aínda que puxeron de manifesto o seu descontento ante a "desconvocatoria" da reunión desta tarde.

"Esta ruptura unilateral do diálogo por parte da Xunta ampara que queren seguir cun conflito aberto, o cal están a sufrir todos os cidadáns por culpa dun Goberno ineficiente que adopta decisións máis propias dunha reunión nun bar que dun Goberno serio", dixeron.

CC.OO., UXT e CIG manteñen "a súa postura de diálogo para tentar emendar o desastroso plan de renovación do transporte imposto polo Goberno da Xunta" e piden á Administración que "reflexione" para "abordar con seriedade unha solución" para o Plan de Transporte de Viaxeiros en Galicia.