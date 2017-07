Crónica.- A defensa do parricida de Moraña móstrase conforme co fiscal tras a súa confesión

O avogado que defende ao parricida de Moraña (Pontevedra) modificou o seu informe final e trasladou a súa conformidade cos feitos relatados polo fiscal, quen mantén que en xullo de 2015 o home fixo inxerir fármacos ás súas dúas fillas de catro e nove anos de idade antes de asasinalas cunha serra eléctrica e un coitelo.

Na súa intervención na segunda sesión do xuízo que se segue na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, o letrado Luciano Canedo modificou as súas conclusións e mostrou a súa aceptación dos feitos relatados, "ao manifestalo así no acto de xuízo oral David Oubel", quen tamén pediu perdón e trasladou que "se arrepinte dos feitos".

Con iso, o avogado da defensa asume a solicitude de pena realizada por parte do Ministerio Fiscal, que pide prisión permanente revisable --a primeira que se pide en Galicia e que, de ser a pena imposta na sentenza, sería a primeira condena destas características en España--.

"Partindo pois do libre, consciente e pleno recoñecemento que dos feitos realizou o meu defendido, haberá de ditarse un veredicto por parte do xurado acorde con iso", proclamou o avogado, tras o que, na quenda final de palabra, o propio Oubel dixo non ter "máis nada que dicir" que o alegado polo seu letrado.

Pola súa banda, o fiscal ratificouse no seu informe final e pediu ao xurado que declare "plenamente culpable" ao acusado e condénelle a prisión permanente revisable; o que foi secundado pola acusación particular que, aínda que modificou o seu informe para quitar a acusación de "ensañamento", solicita a mesma pena.

O FISCAL NON TEN "A MÁIS RAZOABLE DÚBIDA"

Na súa exposición de conclusións, o fiscal subliñou que, a partir das periciais e o "recoñecemento de plena culpabilidade" por parte de Oubel, "resulta palmaria a destrución do principio de presunción de inocencia" e non existe "a máis razoable dúbida da imputabilidade e culpabilidade do acusado". "Non ten sentido manter unha presunción que non mantén o propio acusado", sentenciou.

Ademais, entende que non hai "ningunha posibilidade de aplicación" do principio 'in dubio pro reo', porque, atendidas as probas practicadas, non se pode expor "ningunha hipótese razoable alternativa ao relatado e á culpabilidade do acusado", de quen dixo que actuou con plena conciencia, vontade e de forma "premeditada" e "planificada".

Finalmente, o fiscal manifestou que a agravante de aleivosía xustifícase na "clara superioridade física" de Oubel, nas armas empregadas, no uso de cinta americana, en darlles fármacos e en "a sorpresa coa que actuou", xa que "non é de esperar por unhas nenas que apareza o seu pai e acabe coas súas vidas". "Non deu ningunha posibilidade de defensa", rematou.

ARREPENTIMENTO "POUCO CRIBLE"

No mesmo sentido pronunciouse o avogado da acusación particular, exercida pola familia materna, quen agregou que a actuación do pai foi "meticulosa, pensada e absolutamente consciente", o que argumentou no envío das cartas, en que comprou a radial "un día ou dous antes", en que adormentou ás nenas con tranquilizantes e en que chegou a maniatar á súa filla maior.

Finalmente, o letrado sostivo que Oubel "tiña capacidade para comprender que non se pode matar" e que os seus actos se dirixían a dar morte ás súas fillas. "Ten xuízo, outra cousa é que non senta pena nin dor cara á dor allea", remarcou, antes de apuntar que é "pouco crible a manifestación de arrepentimento que realizou" o pai este martes na primeira sesión do xuízo.

NARCISISTA PERO SEN TRASTORNOS DE PERSONALIDADE

Este mércores, psicólogos que avaliaron a David Oubel despois do crime das súas dúas fillas, definíronlle como unha persoa "narcisista" e cunha autoestima "moi elevada", que cando actuou non presentaba "ningunha anomalía, trastorno da personalidade, patoloxía grave" nin amnesia temporal, aínda que si mostra "condutas certamente desadaptativas", "falta de empatía" e "certa frialdade".

Así mesmo, apreciaron que nos feitos "hai premeditación", tanto no relativo á compra da arma como en medidas "preventivas" como o enviar unha carta previamente "na que se explica e indirectamente faise ver o que vai ocorrer". Ademais, remarcaron que posteriormente o pai non mostrou angustia nin arrepentimento.

Doutra banda, en resposta a preguntas do avogado da defensa, os psicólogos recoñeceron tamén que nos "coidados" que presentaban os corpos das nenas --pola administración de medicamentos e o que os cadáveres estivesen cubertos cunha manta e en posición ordenada--, apréciase "unha relación afectiva positiva" entre o autor dos crimes e as vítimas.

SIGNOS DE LOITA

Os forenses que fixeron a autopsia ás nenas ratificaron que no momento en que morreron atopábanse baixo os efectos de fármacos, aínda que apreciaron que aínda que a nena máis pequena --Amaia, de 4 anos-- tiña unha lesión "practicamente única", a maior --Candela, de 9 anos-- presentaba "claramente sinais de loita" porque tiña "ata 10 feridas distintas".

Isto, unido á posición na que acharon o corpo de Candela, a que era a única atada con cinta illante --da que conseguiría liberar unha das bonecas-- e a que na súa habitación atoparon unha das armas utilizadas para producir as lesións --a radial--, levou aos forenses a apuntar un posible "intento de escapatoria" por parte da nena.

En relación con iso, explicaron que os fármacos tiveron un efecto diferente en cada unha das menores, o que xustifica os signos de loita que presentaba a maior. Así, lembraron que o volume de distribución dos medicamentos depende do peso, ao que se engade que se descoñece que cantidade inxeriu cada unha das nenas.

RECOÑECEMENTO DOS FEITOS

A Fiscalía sostén que o 31 de xullo de 2015 o acusado estaba na súa casa en Moraña coas súas dúas fillas de 4 e 9 anos de idade, pasando o período de visitas de vacacións, cando, "con evidente ánimo de acabar coa súa vida e coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou fuxida das menores", fíxolles inxerir fármacos antes de asasinalas cunha serra eléctrica e un coitelo.

Posteriormente, o pai se autolesionou e foi trasladado a un centro hospitalario, onde foi dado de alta unhas horas despois. Ao día seguinte, día 1 de agosto, o Xulgado Mixto número 1 de Caldas decretou o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza para o home.

David Oubel, que apareceu moi cambiado fisicamente respecto da súa detención e que durante o xuízo permaneceu coa cabeza baixa, este martes recoñeceu o crime das pequenas e trasladou o seu arrepentimento antes de pedir perdón e admitir que cando ocorreron os feitos non tiña as súas capacidades limitadas, aínda que dixo descoñecer os motivos que lle levaron a asasinalas.

Tras a comparecencia de testemuñas e peritos este martes e mércores, este xoves renovarase o xuízo coa entrega ao xurado do obxecto de veredicto, un documento no que se narran os feitos alegados polas partes e que o xurado deberá declarar probados ou non e sobre os que debe determinar a culpabilidade ou non culpabilidade do acusado.

A continuación, os membros do xurado empezarán a deliberación e posteriormente emitirán o seu veredicto, onde serán necesarios sete votos para establecer a culpabilidade e cinco votos para establecer a inculpabilidade do acusado. Ademais, terán que decidir sobre a procedencia da aplicación de beneficios de remisión condicional da pena, así como sobre a petición de indulto.