(AM) O Tribunal Supremo ratifica a validez do ERE de PSA Peugeot Citroën, que impugnara o sindicato CUT

O Tribunal Supremo ditou sentenza firme na que desestima o recurso de casación interposto polo sindicato CUT e ratifica a validez do Expediente de Regulación de Emprego acordado pola dirección da planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo e as centrais SIT, UXT e CC.OO.

Segundo a sentenza, á que tivo acceso Europa Press, confírmase a resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditada en xullo de 2016, e que tamén deu a razón á empresa. Nesa resolución, desestimáronse as pretensións da CUT de anular o ERE e sinalábase a legalidade do acordo entre a dirección da planta e o tres sindicatos, e que incluíu varias medidas.

No acordo, de marzo de 2016, pactouse un ERE de extinción para un máximo de 400 persoas, un ERE temporal para un máximo de 20 xornadas e unha serie de medidas de flexibilidade para consolidar a posición da fábrica viguesa na carreira por conseguir un novo modelo.

A CUT presentou recurso de casación ante o Supremo, alegando, entre outras cuestións, que levaron a cabo tres procedementos colectivos distintos: un de despedimento, outro de regulación temporal e un terceiro de modificación substancial das condicións de traballo. Por iso, sinalaba o sindicato, a sala do Social só sería competente para coñecer do procedemento de despedimento colectivo, o que tería que levar á anulación da sentenza do TSXG.

Con todo, o Tribunal Supremo desestima este motivo, e lembra que non se vulnera ningún precepto legal se, no período de consultas para a aplicación dun ERE acórdanse outras medidas distintas á de extinción de contratos. Así mesmo, subliña que, de feito, poden tomarse esas medidas para paliar os efectos do despedimento colectivo sen que a empresa teña por que anuncialas antes do período de consultas.

"AMPLÍSIMA REPRESENTACIÓN" DOS TRABALLADORES

Na súa sentenza, o alto tribunal tamén reflicte que o pacto para aprobar o ERE contou co respaldo dunha "amplísima representación" dos traballadores (o 88 por cento dos membros do comité de empresa).

Así mesmo, descarta que houbese dolo, fraude ou abuso de dereito no devandito acordo que, subliña, recolle unha serie de medidas para "atenuar as gravosas consecuencias dos despedimentos colectivos" e "múltiples solucións e opcións para os traballadores afectados", tras un "complexo proceso de negociación".

Tamén rexeita o argumento dos recorrentes de que as medidas pactadas supuxesen unha fraude de lei con cargo a fondos públicos nas regulacións de traballadores con posibilidade de reingreso preferente, xa que se accedería de forma ilegal ás prestacións por desemprego.

Segundo sinala o TS, non hai "tacha de ilegalidade algunha" neste punto, e lembrou que a adscrición a ese programa de regulación é voluntaria e que o reingreso na fábrica está condicionado por un prazo e pola existencia de vacantes. "Nin a autoridade laboral, nin os servizos públicos de emprego opuxéronse ao pactado, nin cuestionaron a perfecta legalidade desta modalidade", conclúe.