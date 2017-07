(COR)Xunta propón unha reunión a tres bandas despois de que o Consello aprobe a contratación de concesións de transporte

O Consello da Xunta deste xoves aprobará o inicio da contratación das novas concesións do transporte público con "plenas garantías para a continuidade do emprego", unha xornada na que está tamén convocada, pola tarde, unha reunión a tres bandas entre Administración, sindicatos e patronal para tratar de desbloquear a situación que xa levou a seis xornadas de folga.

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, mantivo este mércores pola mañá un encontro cos sindicatos, aos que informou do inicio este xoves desta tramitación administrativa que, nas súas palabras, permitirá "garantir a continuidade dos servizos de autobús e do emprego a partir do próximo mes de agosto", momento en que se "materializarán as renuncias das empresas ás concesións públicas de transporte de pasaxeiros".

Do mesmo xeito, confirmou que os novos contratos de transporte incluirán a cláusula de subrogación acordada cos empregados o luns, e que "garante que todos os traballadores dunha liña de transporte poderán manter o emprego coa adxudicación do servizo únaa nova empresa".

Esta "blindaxe" do emprego, dixo Vázquez, reforzarase "con garantías para a viabilidade das concesións asociadas" á subrogación dos traballadores e o "incumprimento destas figurará como unha causa específica de resolución dos contratos".

O Goberno galego destacou a súa "enorme vontade negociadora" e volveu a convocar aos sindicatos e á patronal a unha reunión na tarde deste xoves a tres bandas. O sector do transporte de pasaxeiros acolleu esta información con desconcerto despois de que, segundo explicaron, convocáseselles a unha reunión a tres bandas este mércores que, finalmente, foi "desconvocada" e "aprazada" ao xoves.

"ÚNICA ALTERNATIVA VIABLE"

O plan, considera a Xunta, é "a única alternativa viable e legal para que a partir de agosto continúe habendo servizos de autobús" en certas zonas, como na provincia de Ourense, en gran parte da provincia de Lugo, e en áreas concretas das provincias de Pontevedra e A Coruña.

"Estas zonas están afectadas as renuncias das empresas de transporte a seguir prestando os servizos de autobús que tiñan concesionados a partir do próximo mes, pondo en risco non só o transporte público, senón tamén moitos postos de traballo", indicou a Administración a través dun comunicado.

O Plan de transporte público de Galicia, aseguraron, "non só permitirá manter eses servizos e o emprego", se non que "mellorará notablemente as posibilidades de mobilidade no medio rural" ao integrar as liñas de transporte escolar.