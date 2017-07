(CORR) Miguel Armenteros León será o novo fiscal xefe da área de Ferrol

O fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza, proporá ao Consello de Ministros que Miguel Armenteros León sexa nomeado novo xefe da área de Ferrol, tras a súa aprobación no Consello Fiscal. Armenteros León substitúe no cargo a Román Ruíz Alarcón, que cesou a petición propia por motivos persoais.

Armenteros León forma parte do persoal de fiscais da Fiscalía Provincial da Coruña, onde desempeña desde o ano 2007 o cargo de fiscal delegado de Estranxeiría.

O novo fiscal xefe de área Ferrol naceu na Coruña en 1978. Licenciado en Dereito, forma parte da carreira fiscal desde o ano 2004. Antes de acceder á Fiscalía provincial da Coruña foi fiscal da Audiencia Provincial de Pontevedra, área de Vigo, e coordinador de Protección de Menores na devandita provincia. É tamén profesor asociado da Universidade da Coruña desde o ano 2014.

O novo fiscal xefe Anticorrupción é Alejandro Luzón, quen obtivo o respaldo maioritario do Consello Fiscal. Trátase dun veterano fiscal --ingresou na carreira en 1989- con vinte anos de experiencia neste departamento, ata que hai dous anos foi designado como número dous da Secretaría Técnica da Fiscalía Xeral do Estado.

A candidatura de Luzón foi analizada polo Consello xunto á doutro seis candidatos que optaban a substituír a Manuel Moix, quen dimitiu o pasado 1 de xuño. O novo fiscal xefe Anticorrupción obtivo un total de 8 dos votos do Consello, ao ser apoiado polo seis conselleiros que representan á conservadora asociación de fiscais e tamén polo fiscal xefe de Inspección e o fiscal xefe do Tribunal Supremo, Luís Navallas, que son membros natos deste órgano de carácter consultivo.

O fiscal xefe do Contencioso-Administrativo no alto tribunal e actual xefe de Moix, Pedro Crespo, obtivo o voto do tres conselleiros da Unión Progresista de Fiscais; mentres que María Ángeles Montes, fiscal do Supremo que segundo algunhas fontes era en principio a favorita de Maza non obtivo ningún apoio.

O fiscal xeral comprometeuse ao comezo do seu mandato a non propor o nomeamento á cúpula fiscal de ningún candidato que non obtivese polo menos un voto no Consello Fiscal.

ASPECTO

Nado en Madrid, en 1964, Luzón ingresou na carreira fiscal en 1989. O seu primeiro destino foi a Audiencia Provincial de Toledo e tras pasar polo Tribunal Superior de Xustiza de Madrid en 1995 foi designado á Fiscalía Anticorrupción, onde permaneceu destinado durante vinte anos.

Con fama de serio e reservado, pero eficiente, no devandito departamento traballou en casos de especial relevancia mediática como o 'caso Bankia' que está a piques de axuizarse e outros como o que xulgou ao director xeral da Garda Civil Luís Roldán ou os coñecidos como Afinsa, Occidental Hoteis, Alierta, Eurobank, Huarte ou Fondos Reservados no que se condenou á cúpula do Ministerio do Interior do Goberno de Felipe González.

A saída de Moix precipitouse tras coñecerse, mediante unha exclusiva do diario dixital Infolibre, que desde 2012 é dono xunto aos seus irmáns do 25 por cento dunha empresa 'offshore' en Panamá --Duchesse Financial Overseas-- constituída en 1988 e dona dunha propiedade inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).

Tras o seu breve paso polo posto, que se limitou a 87 días, Luzón ocupará a praza que, durante 13 anos e ata o pasado mes de outubro, ocupou Antonio Salinas. Tras a renuncia de Moix, volveuse á situación deste outono, na que o departamento é dirixido en funcións pola tenente fiscal Belén Suárez.

OUTROS NOMEAMENTOS

Ademais do novo fiscal xefe Anticorrupción, Maza proporá ao Consello de Ministros outros nomeamentos que foron discutidos tamén no Consello Fiscal. Así, designarase a Susana Landeras para o persoal da Fiscalía da Audiencia Nacional.

Outros nomeamentos son: tenente fiscal da Fiscalía Superior de Castela e León Emilio Fernández Rodríguez, actual Fiscal Xefe de León; para a Xefatura de Málaga renova o actual fiscal xefe, Juan Carlos López Caballero; o fiscal xefe da área de Granollers será Gloria García Palomo, quen tamén renova; e renova para fiscal xefe da área de Móstoles Margarita Rossignoli Arriaga.