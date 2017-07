Moitos buques de carga que pasan por Galicia incumpren a Declaración Marítima de Sanidade

A Declaración Marítima de Sanidade é unha ferramenta fundamental para a detección de riscos sanitarios relacionados co tráfico marítimo internacional, tanto de persoas como de mercadorías, xa que este pode, e ten sido a miúdo, foco de propagación de patóxenos que afectan a saúde pública. Un estudo europeo feito sobre os portos do Estado español mostra que son numerosos os buques que incumpren este modelo, sendo os buques de carga os que presentan unha maior porcentaxe de formularios incorrectos e incompletos.

Buque Granato (foto: www.vesselfinder.com)

O estudo foi feito polos responsables sanitarios de nove autoridades portuarias do Estado, incluídas as de Vigo e A Coruña, en colaboración coa Subdirección General de Sanidad Exterior do Ministerio de Sanidade e o Departamento de Saúde Pública da Universidad de Málaga. Os investigadores analizaron os formularios presentados por distintos tipos de buques e con distintas rutas que atracaron nos portos da Coruña, Vigo, Santander, Alxeciras, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Barcelona, Tarragona e Málaga.

Os resultados do estudo mostran que o 22% dos formularios da Declaración Marítima de Sanidade presentados non cumprían co modelo recomendado e o 39% eran incompletos.

A proporción de buques de carga con formularios correctos e completos foi inferior á dos buques de pasaxe. En concreto, as nove preguntas que inclúe o formulario foron respondidas con menos frecuencia por buques de carga que por buques de pasaxe (63% vs 90%).

O estudo mostra tamén que o 2% dos buques de carga emitiu unha Declaración Marítima de Sanidade positiva, mentres que no caso dos buques de pasaxe foi o 24%.

O buque de bandeira italiana Granato, fondeado na ría de Ferrol en corentena | Fonte: galiciaartabradigital.com

Certificados de saneamento de buques non válidos porque son emitidos por un porto non autorizado foron o 4% dos formularios positivos e o 15% dos negativos, mentres que os non válidos porque superaron os 6 meses entre a data de emisión e a data da Declaración Marítima de Sanidade foron o 3% dos positivos e o 12% dos negativos.

No 32% dos formularios positivos e no 10% dos negativos faltou a sinatura do capitán do buque e no 13% dos formularios negativos e o 3% dos positivos faltou o seguinte porto de destino.

Os buques de carga atópanse máis frecuentemente nos portos da costa do Océano Atlántico (64% de buques de carga fronte a 36% de buques de pasaxe) e os buques de pasaxe áchanse con maior frecuencia nos portos da costa do Mediterráneo (55%).

A Declaración Marítima de Sanidade, de acordo co Regulamento Sanitario Internacional (IHR) (2005), é un documento que contén datos relacionados co estado de saúde a bordo dun buque á súa chegada a un porto. Trátase dunha ferramenta útil para a detección temperá dos riscos para a saúde pública, polo que os autores do estudo, á vista dos resultados, aconsellan ás autoridades maior control nesta materia.

O estudo, titulado 'The Maritime Declaration of Health (MDH) as a tool to detect maritime traffic-related health risks: analysis of MDH forms submitted to Spanish ports, October 2014 to March 2015', vén de ser publicado na revista científica europea Eurosurveillance (volume 22, número 24, 15 xuño 2017).