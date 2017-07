Máis de 200 persoas participarán nas xornadas de dereito laboral do Colexio de Avogados da Coruña

O Colexio de Avogados da Coruña organizou en colaboración coa Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala) unhas Xornadas Formativas sobre Dereito Laboral que se celebrarán os días 6 e 7 de xullo na sede de Afundación Obra Social Abanca.

Durante dous días daranse cita na Coruña algúns dos nomes máis destacados do Dereito Laboral de Galicia e de fóra da comunidade.

As Xornadas Formativas contarán coa presenza de representantes de institucións xudiciais, entre eles maxistrados do Tribunal Supremo, do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Con inscrición previa, estas Xornadas reunirán a máis de 200 asistentes, completando desta maneira o aforamento de Afundación.