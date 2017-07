Angrois.- O BNG presenta este venres en Europa denuncia contra España por incumprir a obrigación de avaliar riscos

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, presentará este venres na Secretaría Xeral da Comisión Europea unha denuncia contra o Estado español por infracción do dereito comunitario en materia de seguridade ferroviaria, en relación co accidente do tren Alvia que ocorreu fai agora case catro anos no barrio compostelán de Angrois. Morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas.

Ana Miranda (BNG) e vítimas do Alvia con informe de Bruxelas sobre Angrois | Fonte: Europa Press

No texto, que recolle Europa Press, a nacionalista, vicepresidenta de Alianza Libre Europea, considera que debe abrirse un novo procedemento de infracción contra España "pola vulneración da normativa europea aplicable sobre seguridade e interoperabilidade ferroviaria".

En concreto, céntrase no mesmo punto que trata de dirimir nestes momentos a causa nos xulgados composteláns: o control integral --abarcando todos os subsistemas-- dos riscos e "a verificación de cambios substanciais" na seguridade ferroviaria concernentes tanto á liña que conecta Ourense-Santiago como ao tren Alvia e a "as condicións de seguridade" do proxecto.

"A normativa comunitaria esixe que os Estados membros velen por que a responsabilidade da explotación segura do sistema ferroviario e do control de riscos creados nel corresponda aos administradores da infraestrutura e ás empresas ferroviarias, no caso español, a Adif e Renfe, que teñen que aplicar obrigatoriamente as medidas necesarias de control de riscos conforme á directiva de 2004 de seguridade", subliña na denuncia.

Este venres, cando se cumpre xustamente un ano da revelación do informe da Axencia Ferroviaria Europea sobre a CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), Miranda rexistrará a denuncia en Bruxelas. O luns prevé reunirse co xefe de gabinete da comisaria de Transportes, Violeta Bulc, que nos últimos meses mostrouse moi comprometida coas vítimas do accidente.

TRASPOSICIÓN

Tras un detalle pormenorizado da normativa da Unión Europea "infrinxida" --directivas, regulamentos, decisións e recomendacións--, a argumentación da denuncia conclúe, en primeiro lugar, que o Estado español incorporou "de forma parcial" e non dentro do prazo esixido a directiva de seguridade ferroviaria ao dereito interno español, cun decreto de 2007.

"Como estaba incompleta a trasposición e co obxecto de completala e cumprir os requisitos fixados pola Comisión Europea, foi completado, con posterioridade, só despois do accidente do tren Alvia", afirma, en alusión a outro decreto de 2014 (polo que se regula a investigación dos accidentes e incidentes ferroviarios e a CIAF).

A presentación deste documento por parte do Bloque prodúcese despois de que a Comisión Europea escribise esta semana á CIAF, para convidala a reabrir a investigación sobre o sinistro da curva da Grandeira.

Nunha comunicación á plataforma de afectados, a comisaria Violeta Bulc lembrou que un anterior procedemento de infracción relacionado, precisamente, coa falta de independencia da CIAF, foi xa arquivado tras as medidas que adoptou o Goberno español.

OUTRO PROCEDEMENTO DE INFRACCIÓN

Con todo, engadiu que "iso non significa que a Comisión non poida abrir un novo procedemento de infracción baseado noutras deficiencias ou en incumprimentos da lexislación da UE", e adiantou a súa intención de pedir á Axencia Ferroviaria Europea un novo informe sobre "a situación da aplicación da normativa da UE sobre seguridade e interoperabilidade en España". Esta medida presentouna, de feito, como "paralela e distinta" ás impulsadas ata agora.

A propia Ana Miranda, en declaracións a Europa Press, destacou que na reunión que mantivo con Bulc o pasado abril en Estrasburgo deixoulle claro este extremo: que a porta non está pechada a outro procedemento de infracción.

Así as cousas, a portavoz do BNG formaliza este venres a solicitude de apertura dun novo procedemento de infracción contra España por, supostamente, non avaliar os riscos. "De avalialos, a liña non estaría en marcha con ese material, e o accidente non se tería producido", advertiu a nacionalista.

Respecto diso, incidiu en que, "de cumprirse a normativa, os riscos estarían determinados e habería medidas paliativas e correctoras para que non quedase a seguridade nas mans só dunha persoa".

Precisamente o instrutor do caso acaba de reclamar un informe á Axencia Ferroviaria Europea sobre estes aspectos, acerca dos cales o organismo comunitario xa se pronunciou tanto no seu anterior escrito sobre a indagación que fixo a CIAF como nunha resposta aos afectados, deixando claro que a avaliación do perigo era preceptiva e non se fixo adecuadamente.

RENFE, ADIF E FOMENTO

A denuncia que presenta Miranda apunta ao incumprimento do regulamento de 2009 sobre a adopción dun método común de seguridade pois, segundo argumenta, "os responsables do Goberno español a través das súas funcións e responsabilidades xurídicas e corporativas, tanto da operadora como do administrador e dos responsables políticos, non garantiron o control dos riscos".

Non garantiron tampouco, segundo engade, "a efectividade do sistema de xestión de seguridade" mediante avaliacións de risco sobre o deseño dos labores dos condutores de tren e o deseño do material rodante do tren Alvia serie 730, así como das súas posteriores modificacións antes de que a liña entrase en servizo e con posterioridade ata o tráxico día do accidente.

Sinala directamente a Renfe, a Adif e tamén ao Goberno de España, polo Ministerio de Fomento e a Dirección Xeral de Ferrocarrís. A esta última vincúlaa coa autorización e certificación de seguridade en relación coa liña e o tren.

A modo de resumo, ao termo do texto, chama a atención sobre que a avaliación "específica" de riscos "debe incluír" a identificación de posibles perigos na condución pola interacción entre subsistemas, "en condicións operativas normais e complicadas".

Agrega unha referencia á "conexión co persoal de condución e de tráfico cando o tren viaxa desde a cabeceira ata o final da liña ou a un tramo alternativo e a súa conexión á rede existentes".

Por último, fala da "viabilidade do deseño nas distintas fases de construción" e resalta que a análise debe promover a súa aplicación nas liñas que xa están en servizo.

UN SEIS MESES

Ana Miranda explicou a Europa Press que este tipo de denuncias adoitan implicar un prazo duns 15 días para que a Comisión certifique o rexistro e seis meses despois, aproximadamente, para que indique se é admisible ou non.

Neste contexto, a portavoz do Bloque deu permiso á Comisión Europea para que dea a súa información ao Ministerio de Fomento no caso de que este queira saber quen presentou a denuncia.