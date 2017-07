O Cemiterio Municipal de San Froilán, outra vez entre os máis destacados en España

O Cemiterio Municipal de San Froilán é finalista do IV Concurso de cemiterios españois convocado pola Revista Adiós Cultural, publicación que divulga a cultura funeraria e que ten como obxectivos a potenciación de actividades culturais en torno aos cemiterios, a posta en valor do patrimonio funerario e a súa difusión.

Cemiterio de San Froilán, en Lugo | Fonte: turismogalicia.blogspot.com

Así o vén de anunciar a Concelleira de Concello e Cidadanía, Rosana Rielo, que avanzou que se trata dunha primeira fase do certame, logo do ditame do tribunal de especialistas en arquitectura, arte, socioloxía, historia e medio ambiente, nomeado para os efectos, que seleccionou dez candidatos dentro de cada unha das cinco categorías existentes, entre as 80 opcións presentadas. A partir de agora, as propostas seleccionadas polo xurado sométense á votación pública a través da páxina www.revistadios.es co obxecto de que a cidadanía poida elixir a gañadora. Así que lucenses e galegos teñen ata o día 30 de setembro para votar polo cemiterio de San Froilán.

O Concello presentou a súa candidatura na categoría de mellor actividade de portas abertas nos cemiterios, que se suma ás de mellor cemiterio, mellor monumento arquitectónico, mellor iniciativa medioambiental e mellor historia documentado. Para iso segundo explicou Rielo, elaborouse unha memoria da programación de actividades culturais realizadas no recinto do cemiterio durante os últimos anos, para a posta en valor da riqueza artística do patrimonio histórico e cultural que se custodia no recinto, e para potencialo como un espazo de reflexión, calma e acougo.

“A traxectoria é froito dunha actividade planificada e ardua, cun obxectivo claro que ademais de potenciar a difusión entre a cidadanía da riqueza patrimonial do cemiterio, tamén pretende afondar no concepto da morte como parte ineludible do ciclo vital e contribuír a unha visión máis asertiva do feito natural do fin da vida”, apunta.

Esta é a segunda ocasión na cal o Cemiterio de San Froilán participa neste concurso, acadando na primeira, no ano 2015, o galardón de Mellor Monumento Arquitectónico de España. Desta volta, o Concello compite con Torrelavega, Barcelona, Avilés, Granada, Monturque, Frailes, Zaragoza e Abaurrea Alta.