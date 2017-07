Un ferido tras impactar co seu vehículo contra un muro en Guntín (Lugo)

Un home resultou ferido tras chocar co vehículo no que viaxaba contra un muro no municipio de Guntín, na provincia de Lugo.

O 112 recibiu o aviso do sinistro sobre as 06.45 horas, que tivo lugar na rotonda que dá acceso á A-54, en dirección Lugo.

A central de emerxencias alertou dos feitos ao GES de Monterroso, 061, Bombeiros de Chantada e Garda Civil de Tráfico.