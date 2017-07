Sete feridos en diversos accidentes de circulación rexistrados en Vilaboa, Rianxo, Miño e A Coruña

Varias persoas resultaron feridas en diversos accidentes de circulación durante a noite e última hora do mércores nas estradas galegas.

Unha delas produciuse nun sinistro entre un coche e un camión, na estrada que une a Ponte de Rande con Vilaboa, na ligazón con Santa Cristina, á altura do termo municipal pontevedrés de Vilaboa.

O coche no que circulaba a vítima quedou debaixo do camión. Un particular alertou do sucedido pasados uns minutos das 7.30 horas, indicando que o accidentado puido saír do vehículo polos seus propios medios.

Desde o 112 Galicia informouse á Garda Civil de Tráfico, 061-Urxencias Sanitarias, Protección Civil da localidade e Bombeiros do Morrazo.

Doutra banda, ás 8.00 horas, un particular alertaba dun choque entre dous vehículos na estrada que vai da Coruña a Meicende, na rotonda da Grela, indicando que unha persoa había resultado ferida e necesitaba axuda para saír do seu coche.

O 112 Galicia requiriu a intervención do 061, Bombeiros de Arteixo, Garda Civil de Tráfico e Bombeiros da Coruña.

Por outra banda, en Rianxo, unha saída de vía saldouse con dúas persoas feridas. Unha delas, unha muller tivo que ser trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia, polo persoal sanitario, mentres que a outra persoa recibiu asistencia no mesmo punto.

O accidente ocorreu esta madrugada, pasados uns minutos das 02.00 horas, e desde a central de emerxencias alertouse ao persoal do 061, Bombeiros de Boiro, Tráfico, Policía Local e efectivos de Protección Civil.

Finalmente, tres persoas resultaron feridas en Miño (A Coruña) tras envorcar o vehículo no que viaxaban, preto das 19,30 horas do mércores.

O 112 Galicia alertou dos feitos ao 061 e solicitou a colaboración da Policía Local, dos Bombeiros de Betanzos e de Protección Civil de Miño.