Diana López Pinel, a nai de Diana Quer, confirmou que a Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil conseguiu coa axuda dunha empresa israelí desbloquear e acceder ao contido do teléfono móbil iPhone 6 da moza desaparecida o pasado 22 de agosto. "Teño a esperanza e a fe de que avance a investigación ou se descarten cousas, todo o que sexa avanzar sempre é bo", comentou.

Pais de Diana Quer | Fonte: Europa Press

A nai de Diana Quer asegurou que os axentes da Garda Civil comunicáronlle onte pola tarde que fixeran un envorcado da memoria do teléfono achado o 27 de outubro por un mariscador nunha ría nas inmediacións do peirao de Taragoña, na localidade coruñesa de Rianxo.

Previamente, o día 3 de xullo, os investigadores explicaran a Diana López Pinel que o celular se sometería en Múnic (Alemaña) a un intento de desbloqueo cun software da empresa israelí Cellebrite, a mesma compañía que conseguiu acceder ao teléfono iPhone do terrorista do masacre terrorista de San Bernardino (California), ante a negativa de colaboración de Apple.

"Estou en condicións de confirmar que desbloquearon o móbil e puideron acceder á información á que ata agora non puideran ter acceso", comentou Diana López Pinel nunha entrevista no programa 'Espejo Público' recollida por Europa Press. "Queda moito traballo por diante porque non se sabe exactamente que se vai poder sacar do terminal", engadiu.

Diana López Pinel confirmou que os axentes da UCO comentáronlle que o teléfono rexistrou sete intentos errados de desbloqueo antes de ser arroxado á ría, segundo se desprendeu da análise que realizou o Servizo de Criminalística da Garda Civil (SECRIM). "A UCO segue traballando moitísimo, non me preocupa tanto que se reabra o caso como que a información está xa camiño de España", sinalou.

O pasado 19 de abril, o titular do Xulgado número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso Peláez, anunciou o arquivo provisional do caso da desaparición da moza madrileña ante a falta de avances dunha investigación que se pode reabrir agora se a información gardada no iPhone de Diana Quer achega datos relevantes á causa.

ARQUIVO DO XUÍZ POR FALTA DE INDICIOS

Diana Quer desapareceu sen deixar rastro o 22 de agosto cando regresaba á casa de vacacións da súa familia na Pobra do Caramiñal (A Coruña) tras pasar unhas horas de lecer nas festas do pobo. A única proba física ata agora foi o móbil atopado o 27 de outubro. O xuíz recoñeceu en abril que non había "indicios superiores ás meras sospeitas" para avanzar nas "varias liñas de actuación policial abertas".

"Non existen motivos suficientes para acusar a determinada ou determinadas persoas como autores, cómplices ou encubridores", apuntaba no seu auto. Nese mesmo escrito, o xuíz Alonso Peláez sinalaba que o caso se podía reabrir se a UCO conseguía acceder ao móbil da moza para proceder á "análise e cotexo da gran cantidade de datos telefónicos".

O iPhone apareceu en mal estado ao permanecer mergullado en auga e lodo xusto no lugar onde a Garda Civil detectara que se perdía o sinal do celular. Neste tempo, os investigadores da UCO rastrexaron centos de imaxes de cámaras e cruzaron datos de matrículas de coches co sinal de antena de teléfonos móbiles.

Tamén se tomou declaración a numerosas persoas, sen que as pescudas policiais arroxasen un resultado positivo sobre o paradoiro de Diana Quer.