Deteñen a un home no Barco por agredir ao seu irmán tras unha discusión

Un home foi detido este mércores no municipio do Barco por agredir ao seu irmán tras unha discusión no domicilio familiar.

Segundo indica a Garda Civil, a detención de rexistrou ás 16.00 horas, na vivenda onde os dous implicados na discusión, ambos os toxicómanos e con antecedentes por roubo, residen coa súa nai. A lesión consistiu nunha fractura do quinto metacarpiano da man esquerda.

O detido, J.L.A. de 44 anos e veciño do Barco, pasará a disposición xudicial ao longo deste venres, acusado dun delito de lesións, no Xulgado de instrución do Barco.