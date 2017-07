Os galegos invisten o 24,8% do seu salario mensual en pagar o aluguer, por baixo da media estatal

Os galegos invisten unha media de 24,79 por cento do seu salario mensual bruto ao pago do aluguer da súa vivenda (uns 1.784,25 euros ao mes), segundo datos recollidos nun estudo levado a cabo polo portal inmobiliario Fotocasa e a plataforma de emprego Infojobs.

O estudo indica que, ao peche do ano, a media en Galicia foi inferior á nacional, que se situou no 31 por cento do salario mensual bruto (1.931,50 euros en 2016) para o pago da vivenda. O prezo do aluguer en España situábase en 7,49 euros o metro cadrado ao mes, por 5,53 nesta comunidade.

Con estes datos, Galicia sitúase como a quinta autonomía onde o aluguer consome unha menor porcentaxe do soldo e onde o custo do metro cadrado en aluguer é menor, por diante de Estremadura (19,97% e 4,56 euros), Castela-A Mancha (21,5% e 4,75 euros), A Rioxa (23,61% e 5,11 euros) e Murcia (24,05% e 5,34 euros).

No lado oposto, a comunidade co prezo do aluguer máis elevado é Cataluña, onde se inviste en torno ao 46,3 por cento do soldo nun piso de 80 metros cadrados (11,24 euros o metro). Por detrás sitúanse Madrid, cun custo de 10,8 euros o metro cadrado que consome o 41,37 por cento do salario; e Euskadi, onde o metro cadrado elévase a 10,5 euros e supón 44,26 por cento da nómina.