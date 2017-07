O CSIC conmemora o venres o sexto centenario da peregrinación de Margery Kempe a Santiago

O Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) conmemorará o venres o sexto centenario da peregrinación a Santiago de Margery Kempe, coñecida como autora da primeira autobiografía en inglés.

O acto terá lugar na sede do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, en San Roque, a partir das 19,00 horas.

Este evento, aberto ao público en xeral e de entrada libre ata completar aforamento, enmárcase no proxecto 'As peregrinacións a Santiago na España da segunda metade do século XIX'.

Segundo un comunicado, no acto participarán investigadores do CSIC e das universidades de Santiago e Birmingham.