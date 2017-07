Galicia rexistra en xuño a constitución de 394 sociedades mercantís, case un 13,8% menos que no mesmo mes de 2016

A constitución de sociedades mercantís caeu un 13,78% en xuño, ata as 394, 63 menos que as 457 creadas no mesmo mes do ano anterior. Así o reflicten os datos do Boletín Oficial do Rexistro mercantil (Borme) que difunde este xoves o Instituto Galego de Estatística (IGE).

Con todo, a comparación intermensual reflicte que se constituíron 67 sociedades mercantís máis que en maio de 2017 --o que supón un incremento de máis do 20%, ao pasar de 327 a 394 creadas--. O capital medio subscrito ascende a 356.290 euros por sociedade.

Por outra banda, en xuño de 2017 ampliaron o seu capital social 101 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a 28,1 millóns de euros.

Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en xuño ampliaron capital 10 sociedades máis que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, o IGE evidencia que en xuño as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 41,12% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso, e o 33,5% no segundo.

O 14,47% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Ourense e o 10,91% restante, en Lugo.

RAMAS DE ACTIVIDADE

Case todas as empresas constituídas en xuño en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada (o 99,2 por cento). O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 359.005 euros por empresa.

O 21,8% das empresas creadas en xuño pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son a hostalaría (13,7%), as actividades profesionais (10,9%) e as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (9,9%).

Por sexos, a presenza dos homes segue sendo maioritaria na creación de empresas: 378 socios (74,26% do total) fronte a 131 socias (25,74%) en xuño de 2017.

Ademais, as firmas adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe ampla de casos a unha soa persoa.

Así, en xuño, o 72,3% das sociedades mercantís constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 23,3%, por dous socios.

DISOLUCIÓNS E CONCURSOS

En xuño de 2017 disolvéronse 86 sociedades mercantís en Galicia, o que supón unha leve variación interanual á baixa --5 menos que as 91 disoltas no mesmo mes de 2016-- e tamén, neste caso de incremento, en relación a maio deste ano, cando se disolveron 82.

Este mes rexistráronse, ademais, catro procesos de fusión e catro de escisión.

Finalmente, xuño pechou con 24 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao sucedido hai un ano, en xuño de 2016, había 14 sociedades máis afectadas por esta situación que no mesmo mes de 2017.