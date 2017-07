Vitoria das traballadoras: fin da folga no 112

Tras case tres meses de folga, os traballadores do servizo 112 conseguiron dobrar o pulso da subcontrata Telemark e da Vicepresidencia da Xunta. A asemblea de operarios acaba de desconvocar o paro indefinido.

Un dos moitos piquetes das traballadoras do 112 na folga destes meses | Fonte: Emerxencias Galicia Facebook

Unha gran noticia agora que chega o verán, período no que producen moitas máis emerxencias; e sobre todo unha gran vitoria para os proletarios.

Como reclamaban, serán compensados económicamente polo traslado forzoso de Santiago á Estrada. Cobrarán 120 euros máis en 14 pagas, unha suba dun 10% aproximadamente aos seus salarios. Esta cifra está moi preto, se non é idéntica, ao obxectivo que se fixaron os folguistas.

Tamén conseguen todas as reivindicacións de tipo social. Por exemplo, contratos a tempo completo para os que estaban só a 25 horas ou compensación polas fins de semana para aqueles teleoperadores que non a tiñan.

O pacto confirmouse onte a través dun laudo de intermediación. Hoxe ratificárono os operarios, en asemblea este mediodía.

Segundo explica Isabel Moares, (CIG) presidenta do comité, “todo o que reclamamos: dereito á subrogación; incremento salarial para compensar as perdas derivadas da decisión unilateral da Xunta de trasladar o centro de traballo para a Estrada; as cuestións de xornada e de conciliación son recoñecidas”.

Foron necesarios 83 días, máis de 180 piquetes e mobilizacións constantes en case todos os actos de Feijóo e Alfonso Rueda. Pero a vitoria desta volta é dos operarios.

Está por ver, iso si, que pasa cando a Xunta saque a subcontrata de novo a concurso, que será antes de que remate o ano.